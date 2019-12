Áñez asegura que Camacho no impuso ningún nombre en el Gabinete

Santa Cruz, eju.tv.- La presidente del Estado, Jeanine Áñez, aseguró que Luis Fernando Camacho sugirió nombres para conformar el gabinete por otra parte luego de su destitución Jerjes Justiniano indicó que fue Camacho quien lo llamó y que pese a intentar comunicarse con Áñez en ningún momento lo atendió.

En una entrevista en No Mentirás, la actual presidente de Bolivia mencionó que el tiempo le jugaba en contra para poder armar su gabinete, por ello recibió sugerencias Camacho, alguien a quien admiró mucho por su valentía, aceptó que él le sugirió nombres sin imponer a nadie, y en muchos casos él no conocía a esas personas, ya que él también recibía sugerencias de los movimientos sociales.

Por su parte Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, indicó en el programa radial «Fama Poder y Ganas», que a él lo llamó Luis Fernando Camacho y pese a que intentó comunicarse con Áñez, no lo atendió.

Ex Ministro @jerjesja “La Presidenta no me convocó en ningún momento, me llamó @LuisFerCamachoV , me dijo que ella estaba a punto de hacerlo, a él le dijeron que ella tenía mucha presión .Desde las 3 de la tarde intente llamarla, cada hora, y no me atendió” @famapoderyganas pic.twitter.com/uxrj6G6eNk

— Jimena Antelo (@JimenaAnteloT) December 4, 2019