Además, relató lo que consideró el episodio más difícil desde que asumió el cargo, relacionado al día en que murieron ocho personas y más de 100 quedaron heridas durante enfrentamientos en Cochabamba. Entre lágrimas, contó: “Esa noche, cuando me dicen que hay ocho personas caídas, ahí yo entonces tuve que reclamarle al Señor y tuve que arrodillarme donde me tocó y decirle: ‘yo no te lo pedí, me pusiste, ahora me tenés que sacar de esto porque no es lo que yo quiero para mi pueblo y decime si es que yo estoy haciendo las cosas mal y yo me voy, pero esto no puede seguir sucediendo’. Ahí yo estuve deshecha”.