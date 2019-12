Jerjes Justiniano niega ‘coacción’ hacia el exviceministro de Comunicación

Reacciona sorprendido. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, se mostró un tanto asombrado cuando se le consultó sobre la renuncia del viceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano, que se alejó del cargo denunciando ‘coacción’ por parte de esa autoridad.

“Perdón, lo del viceministro de Comunicación no sé, qué diferencias”, dijo escuetamente la autoridad ayer, en contacto con periodistas en puertas de Palacio Quemado en la ciudad de La Paz.

Este lunes se hizo pública la carta de dimisión de Romano, en la que indica que su renuncia responde a una solicitud que habría hecho el Ministerio de la Presidencia, argumentando que familiares suyos tenían «problemas de irregularidades» y también advierte un despido masivo de funcionarios en esa instancia.

Justiniano Atalá, contrariado por dichas acusaciones, se limitó a preguntar: “¿Y quién es el viceministro de Comunicación?”, descartando cualquier diferencia con la autoridad que no depende directamente de su cartera de Estado. “No lo conozco, no he conversado con él, no tengo ninguna pugna con él, si él ha dicho eso, es completamente falso”, acotó.

“Si solo esperan que se diga lo que se quiere escuchar, entonces se caerá en los mismos errores que tanto se criticaron al anterior Gobierno”, explica Romano en su carta, informando que se negó a viabilizar Consultorías Internacionales Comunicacionales.

Romano fue posesionado por la ministra de Comunicación Rozana Lizárraga el 21 de noviembre y presentó su renuncia el 28 del mismo mes, es decir, ocupó esas funciones solo una semana.

EL DEBER / Jesus Reynaldo Alanoca Paco

