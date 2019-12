La balanza comercial cierra con déficit por quinto año consecutivo

El ministro de Desarrollo Productivo señaló que todavía se trabaja en ‘destrabar’ los requisitos y trámites que se impusieron a los exportadores en el Gobierno del MAS. Empresarios precisan acciones concretas

La balanza comercial cerrará con cifras negativas por quinto año consecutivo. Así lo indicó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que plantea una política de promoción selectiva de exportaciones (agropecuarias, agroindustriales, forestales-madereras y turismo) y otra política de sustitución competitiva de importaciones (biocombustibles, alimentos, manufacturas de madera), para revertir la situación.

El ‘talón de Aquiles’ del país es el comercio exterior y eso disminuye su crecimiento, admitió el presidente del IBCE, Pedro Colanzi, a tiempo de presentar el balance de la gestión 2019.

A diferencia del déficit fiscal, que se soluciona imprimiendo bolivianos, según Colanzi, no se pueden imprimir dólares para revertir la situación de la balanza comercial. “El déficit, a octubre, era $us 748 millones, apuntando a uno similar al de 2018, por cerca de $us 1.000 millones”, dijo.

Bolivia cerrará este año con un crecimiento del Producto Interno Bruto aproximado del 2,5%, registrando el índice más bajo de las dos últimas décadas.

La revisión de algunas normas, como las políticas cambiaria y laboral, que dificultan el trabajo de los exportadores también se presentan como alternativas, según Gonzalo Molina, titular de la Cámara Nacional de Exportadores.

En este sentido, la institución también ha enviado una carta a la Cancillería, solicitando yuda en la apertura de nuevos mercados.

Postergación de medida

El decreto supremo que permitirá liberar las exportaciones del país, y que debía entrar en vigencia este mes, fue postergado para enero de 2020. Así lo indicó la semana pasada Wilfredo Rojo, ministro de Desarrollo Productivo.

La autoridad además señaló que todavía se trabaja para ‘destrabar’ los requisitos y trámites que se impusieron a los exportadores en el Gobierno del MAS. “Bolivia debe dejar de ver a las exportaciones como un ‘fantasma’ que afectará el abastecimiento interno”, dijo.

Mientras Molina sostuvo que es preciso pasar de las buenas intenciones a las acciones concretas.