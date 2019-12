La política y «popularidad» definirán a los vocales antes que su nivel académico y trayectoria, afirman dos postulantes

Para el doctor en economía, Daniel Atahuichi Quispe, la Asamblea Legislativa tomará mayor atención en los postulantes que mediáticamente son más conocidos que otros, sin tomar en cuenta la competitividad profesional y laboral.

La Asamblea Legislativa convocó a la décima cuarta Sesión Ordinaria que se realizará desde las 18.00.

La Paz, 18 de diciembre (ANF) .- La política y el alcance mediático de algunos postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) serán más importantes que el grado académico y trayectoria laboral a la hora de elegirse a estos funcionarios que llevarán adelante los siguientes procesos electorales en Bolivia, lo afirman dos de estos profesionales que están en las listas a evaluarse hoy desde las 18.00.

Hará seguimiento desde su domicilio, con la expectativa de que su nombre sea elegido para formar parte del TSE. Aunque asume que muchos de los asambleístas se dejarán llevar más por la popularidad y alcance mediático de algunos postulantes, en lugar de concentrarse en su nivel profesional. Así, el doctor en economía, Daniel Atahuichi Quispe, aguarda la selección en un proceso inédito tras anularse los comicios del pasado 20 de octubre.

“De hecho esta elección es por demás mediática y considero que eso es lo que muchos tomarán en cuenta a la hora de votar, mucho no dependerá del grado profesional o trayectoria, sino de cuán conocidos sean los nombres de los postulantes y los medios de comunicación han visibilizado más determinados nombres conocidos por la sociedad y nos han dejado un poco de lado”, afirma Atahuichi, quien se constituye en el primer Doctor en Economía (Ph.D) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a la décima cuarta Sesión Ordinaria que se realizará desde las 18.00 para la elección de vocales con una lista oficial de 155 personas aprobadas. 53 son mujeres y 102 hombres. De este número, 35 se consideran indígenas originarios campesinos (28 hombres y 7 mujeres). Atahuichi es uno de ellos.

“Unos llevan ponchos y otros como yo no lo hacemos, pero tenemos el origen indígena. Así que para la Asamblea esta es una gran prueba de fuego que afrontará para que se actúe con imparcialidad en aras de profundizar la democracia”, manifestó.

Atahuichi es uno de los 14 postulantes con el grado académico de doctor (Ph.D) que optan para vocales del TSE. Alrededor de 90 cuentan con uno o dos maestría y medio centenar con grado de licenciatura. A la hora de las ponderaciones, estos grados académicos suman a un punto.

“No ha sido muy clara no transparente la comisión de evaluación y tampoco se nos informó sobre la tabla de calificación y ponderación de los grados académicos”, agrega el postulante.

Atahuichi es docente – en la Universidad Mayor de San Andrés, fue analista Económico del Ministerio de Defensa (2002), consultor del Ministerio de la Presidencia (2006 y 2010), analista técnico económico de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (2016-2018), entre otros.

Otro de esos postulantes con grado académico de doctor es Carlos Bohrt Iraola, en Derecho Penal y Derecho Constitucional (Ph.D) de la Universidad Mayor de San Andrés, quien no se halla tan optimista por la elección de esta tarde. “Honestamente no creo que me nombren por razones estrictamente políticas, aunque los contextos hayan cambiado, los temas políticos definirán esta elección”.

Empero, Bohrt destaca que en esta elección se hayan presentado 14 postulantes con grado académico de doctores, entre hombres y mujeres. “Es importante este número, porque en pasados años no había tantos doctores y eso significa que en Bolivia hay superación en el ámbito académico”.

Bohrt es docente Investigador, fue senador (2006-2009), diputado uninominal Circunscripción (1997-2002), diputado nacional (1989-1993/1993-1997, embajador en la República Popular de China (1990-1992), Concejal Municipal de Oruro. 1989, presidente del Concejo Municipal de Oruro. 1988-1988, entre otros cargos.

Fuente: https://www.noticiasfides.com