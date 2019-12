El arquero de Real Potosí sufrió una contusión cerebral y aseguró que nadie del club se quedó para acompañarlo mientras está internado en Santa Cruz

Despertó la mañana de este jueves en Trauma Clinic (Santa Cruz), recobró la conciencia y se dio cuenta de que estaba acompañado solo por su esposa, Andrea Bustillos. Ni el médico de Real Potosí, Jhonny Terrazas, ni el delegado, Neil Fernández, se quedaron en la capital cruceña para hacerle seguimiento a su evolución. “La rabia no es por el golpe, es porque me dejaron solo”, expresó a DIEZ Miguel Mercado, el portero lila que sufrió una contusión cerebral.

Lo de Mercado es un caso particular, pues, antes de segundo gol de Blooming en el partido que disputaron este miércoles en el Tahuchi, perdió la conciencia en un choque que tuvo con Clody Menacho. El juvenil llegó con todo para anotar el 2-0, el portero salió con la misma firmeza para despejar el balón y terminaron impactando, la peor parte se la llevó el golero. Quedó tendido en el gramado y fue atendido por el cuerpo de galenos.

“Según lo que le dije el médico, le expresé que estaba bien, pero no me acuerdo”, contó Mercado, después de que le anunciaron que tendrá 15 días de baja. En el encuentro, se ve cómo el profesional lo evalúa para saber si podía continuar o no en el encuentro y todo apuntaba a que estaba bien.

En el minuto 74, Arano marcó el 2-0 tras la ejecución de un tiro libre y la complicidad de Mercado, que no logró detenerla en su trayectoria. “No me acuerdo cómo fue el segundo gol, solo lo he visto en las imágenes. Capaz por la contusión que tenía en el cerebro, hice lo que hice en el gol”, agregó el golero. Un minuto después fue sustituido por Eliot Cassas.

Su molestia y preocupación va más allá de lo que pasó en la cancha, pues le dijeron que el seguro se estaba haciendo cargo de los gastos, pero ahora le comunicaron que tendrá que pagar y después ver el trámite para la devolución, al final no sabe cómo hará. “Supuestamente está cubriendo el seguro, primero me decía que tenía que correr con los gastos y el seguro me iba a reembolsar”, agregó Mercado.

Fernández, que se hizo cargo de la logística del viaje, aseguró que al centro de salud lo acompañaron Terrazas y su compañero Federico Domínguez. “Nosotros teníamos que retornar a Potosí y el doctor habló con su esposa para que nos avise cualquier cosa”, informó. Además, dijo que como vieron que no era de gravedad, tomaron esa decisión, caso contrario, “nos hubiéramos quedado”.

También explicó que el seguro le está cubriendo todo y que ven como irrespetuosa la actitud de Mercado de decir que estaba bien, cuando en realidad tenía mareos; sin embargo, el futbolista indicó que ese episodio no lo tiene en su memoria.