Las reservas del BCB retroceden a cifras menores que hace 12 años

El 7 de noviembre, las RIN llegaron a $us 6.665 millones, menos que en 2008. BCB dice que la baja en la presente gestión fue por las importaciones y el retiro de efectivo por parte de la población por la época electoral

Según las cifras del Banco Central de Bolivia (BCB), de fines de diciembre de 2018 al 7 de noviembre de 2019, las Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron de $us 8.946 a $us 6.665 millones, es decir, $us 2.281 millones, monto mucho mayor al que tenía previsto el anterior Gobierno cuando estimó una reducción controlada de hasta $us 1.200 millones. La cantidad está por debajo de lo que el ente emisor guardaba en 2007, un año después de la ascensión de la administración de Evo Morales.

El BCB justifica que la baja en esta gestión fue por las importaciones de fin de año y por la atención de las importaciones de bienes y servicios del último mes de 2019, en el sector privado, además del retiro de efectivo de dólares estadounidenses por parte de la población por la época electoral y las compras navideñas.

Gestión de Morales

En 2006, Evo Morales iniciaba su gestión y al 31 de diciembre de 2006, las RIN sumaban $us 3.183,5 millones. Para finales del siguiente año, subieron a $us 5.301,3 millones y a fines de 2008, la cifra trepó a los $us 7.716,1 millones.

Producto de los precios internacionales y la economía activa durante los siguientes años, Bolivia tuvo la oportunidad de acumular históricas Reservas que llegaron al tope, el año 2014, con $us 15.123 millones. Desde esa fecha, hubo una caída que el Gobierno no logró evitar, debido a varios factores.

En febrero, la administración del anterior Gobierno estimaba todavía que las RIN bajarían un poco más. El entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora, informó de que se pretendía reducir este año $us 1.200 millones de las Reservas, para ejecutar la inversión pública de forma “agresiva”. El plan era cerrar 2019 con $us 7.946 millones. Lo que no ocurrió.

Balanza comercial

René Martínez, analista económico de la Fundación Jubileo, explicó que la caída en las Reservas es consecuencia, principalmente, del déficit en balanza comercial que tiene mucho que ver con el congelamiento del tipo de cambio que no ha permitido que funcione como una variable de ajuste ante estos desequilibrios.

“Además, este año, el clima de incertidumbre por las elecciones y la conflictividad ha afectado en temas de expectativas de la gente, lo que también afectó la acelerada disminución. A mediano y largo plazo se tienen que analizar opciones que permitan resolver o salir del tipo de cambio congelado, que fue un error de política del anterior Gobierno. Y en el corto plazo, contener el crecimiento del gasto público, principalmente, lo que no genere retornos y el gasto que requiere de divisas”, argumentó.

Por su parte, el economista Armando Álvarez expuso que la caída de las Reservas se debe fundamentalmente al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos (déficit balanza comercial más déficit por balanza de servicios).

“Para que las reservas no caigan más y se vayan recuperando, es necesario mejorar los ingresos por exportaciones, atraer inversión extranjera y contraer mayor deuda, siendo conscientes de que hay que devolverla. Por otra parte, se debe reducir la salida de divisas que generan las importaciones de bienes y servicios y transferencias de capitales. En todo caso, la prioridad debiera ser mejorar los ingresos de divisas”, señaló Álvarez.

Comercio exterior

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, coincidió con que la reducción de las RIN en el BCB es efecto del comercio boliviano con las economías del exterior.

“Esta caída supera holgadamente el pronóstico hasta fin de año. Tiene que ver con la situación del comercio exterior, que en 2019 consagra el quinto año consecutivo de déficit, recordando que hasta el mes de octubre, ya llevábamos con cerca de $us 750 millones de déficit. También caen por los endeudamientos que tenemos para el pago de capital e intereses. Pero principalmente, es el sector externo, no solo en el sector de bienes, sino también tenemos un fuerte desbalance aún mayor en lo que respecta a la balanza comercial del sector servicios”, dijo.

A su modo de ver el Gobierno transitorio tiene que sentar las bases para que el próximo gobierno haga reformas estructurales en lo que respecta al mejor funcionamiento del aparato productivo.

En un comunicado público, el BCB dijo que pese a estas cifras, se garantiza la estabilidad de la economía nacional y continuará administrando las RIN precautelando los criterios de liquidez y seguridad.