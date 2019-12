Longaric califica visita de Evo a Argentina como «nada agradable»

viernes, 13 de diciembre de 2019 · 15:39

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que Evo Morales no puede hacer campaña en Argentina como jefe de campaña electoral de su partido el Movimiento Al Socialismo, y si quiere hacerla, lo hará «calladito» o por Whatsapp.

Además acotó que, en su opinión, sería bueno que hiciera campaña ya que «haría perder votos» al partido azul en los futuros comicios presidenciales.

«El señor Evo Morales ha sido nombrado jefe de campaña, pero tendrá que hacer campaña calladito, o por ‘whatsappito’. No puede hacer campaña política desde Argentina. Para mí sería bueno que lo haga, porque le hace mucho daño al MAS; van a perder votos en lugar de ganar», indicó el jefe de la cartera de Gobierno.

Recalcó además que lo importante de la llegada del expresidente a Argentina es el «mensaje» que le dieron de «no hacer política» si quiere ser refugiado en aquel país.

«Lo importante es el mensaje que le ha dado Argentina. (Evo Morales) no tiene que estar hablando ni haciendo política partidaria (…). Es un mensaje muy claro que el presidente mexicano no lo ha hecho», añadió Murillo.

Sobre un presunto retorno de Morales a Bolivia, Murillo indicó que si el exmandatario quiere volver, podrá circular libremente por el país ya que no existe ningún mandamiento de apremio contra la exautoridad.

«Si el señor Evo Morales entra al país nosotros no tenemos ningún problema; y si no entra también. Este es un país donde todo el mundo puede circular mientras no tenga orden de apremio. Evo Morales está denunciado por varios delitos y mientras no salga una orden de apremio, nadie lo puede molestar», dijo.

De la misma forma, Murillo aseveró que si se efectúa dicha orden de apremio contra Morales, se la hará cumplir.

