Mario Cossío pisa suelo boliviano pero queda varado en la frontera con Paraguay

El exgobernador de Tarija Mario Cossío intentó pasar la frontera paraguaya, tras 9 años de encontrarse en como refugiado político en el vecino país, pero fue detenido por una orden de conducción que tiene por haber incumplido un arraigo, actualmente él y su comitiva se encuentran en la frontera realizando gestiones para poder lograr el ingreso al país.

Por su parte, el asambleísta departamental y militante de Camino al Cambio Mauricio Lea Plaza ha confirmado que el exgobernador está actualmente en la frontera entre Paraguay y Bolivia por una «orden verbal» que se le habría dado a la Policía Migratoria, y la misma estaría basada en un arraigo, lo cual considera «muy contradictorio» ya que la presidenta Jeanine Áñez habría lanzado la convocatoria para todos los refugiados políticos.

«A partir de la convocatoria que hizo la presidenta Jeanine Áñez a partir de la decisión de los cabildos, a partir de una conformación de una comisión que va a hacer un análisis de cada uno de los casos de los refugiados políticos, el exgobernador de Tarija, Mario Cossío está hoy en la frontera intentando ingresar al país pero lamentablemente este ingreso se ha visto impedido por una orden verbal que habría a la Policía Migratoria, basada en un arraigo, que es como saben un impedimento para salir del país, no para entrar», ha señalado Lea Plaza.

En este sentido, el asambleísta ha explicado que este arraigo se debería a unas declaratorias de rebeldía que han sido «absolutamente ilegales», por lo que ahora están trabajando en realizar todas las gestiones necesarias para poder obtener el ingreso legal de Mario Cossío.

«Mario Cossío está justamente volviendo a Tarija para apersonarse a la justicia para enfrentar cada uno de los procesos, sin embargo, no se le está permitiendo hacerlo, no sabemos exactamente qué tipo de motivación lleva a esto y un tema estrictamente administrativo no puede sobreponerse por sobre un tema de respeto de derechos fundamentales. En este momento la decisión de Mario Cossío es mantenerse en la frontera hasta lograr que se le permita el ingreso al país y vamos a agotar todos los esfuerzos e instancias», ha recalcado.

Fuente: La Voz de Tarija