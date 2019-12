Mauricio Ordoñez: “Hubo favorecimiento en dotación de tierras a entes afines al MAS”

Mauricio Ordoñez es uno de los rostros más jóvenes del Gobierno de transición y tiene una de las tareas más difíciles: transparentar las observaciones de distintos actores sobre la dotación y saneamiento de tierras. Ya dio los primeros pasos, donde propició la regularización de 1,5 millones de hectáreas a productores agrícolas y pecuarios (en predios que hayan realizado desmontes sin autorización), así como la restitución de bosques, pero todavía hay temas pendientes a los que se refirió en una entrevista con EL DEBER.

La política de distribución de tierras fue observada en más de una ocasión durante el Gobierno del MAS, ¿hacia dónde se orientará el enfoque con el cambio de mando?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tras la pausa en la distribución de tierras, estamos en una fase de auditorías a escala nacional. Esto significa que no se está distribuyendo o adjudicando tierras para hacer la correcta evaluación de lo que se trabajó hasta ahora sobre este escenario. En función a esto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) presentará los informes para la correcta toma de decisiones.

Otro de los pasos que se dará será el de la activación de las comisiones agrarias departamentales. Esto debe conformarse a la cabeza de los gobiernos departamentales en coordinación con instituciones y organizaciones sociales, con quienes se decidan y definan los lineamientos en el tema tierras y distribución dentro de sus áreas de competencia.

Según lo que se vaya percibiendo en las evaluaciones, ¿se estima realizar la reversión de tierras o qué medidas aplicarán a los infractores?¿se prevén cambios tras la pausa?

Hay que esperar los informes que corresponden, no se puede definir ahora. Tenemos que esperar las pruebas y las instancias de un trabajo de verificación y auditoría que se están realizando. Una vez se tengan esos informes seguramente habrá anulaciones de tierras distribuidas a comunidades donde no se produzca alimento, así como reversión en el caso de empresas apegadas a la Función Económica Social que no generen alimentos. Se aplicarán los cambios correspondientes, una vez se hagan las verificaciones.

Con el tema ambiental que marcó un año electoral se hicieron observaciones sobre la dotación, ¿se entregaron tierras con fines electorales?

Entendemos que sí hubo favorecimiento en dotación de tierras a entes y organizaciones sociales afines al MAS. Estamos en el levantamiento de la información para dar los reportes correctos más adelante. Se debe aclarar que todas las acciones del Ministerio y del Estado irán enfocadas técnicamente en beneficio de los productores, sin tinte político.

En el anterior Gobierno se privilegió a las comunidades interculturales con el saneamiento y dotación de tierras, ¿los cambios también aplican en este ámbito?

Se hará las verificaciones de los predios para conocer si sus procedimientos se apegan a las normas, para saber si tendrán o no continuidad. Todos los productores que hayan cumplido con los procedimientos para acceder a una resolución de asentamiento y estén produciendo alimentos pueden quedarse tranquilos. Vamos a dar continuidad conjuntamente con ellos, pero quienes no cumplieron las leyes o no están trabajando la tierra o no tengan presencia en el lugar serán anulados porque eso significa que no necesitan esos predios.

¿Cuáles son los ejes con los actores productivos para reactivar la economía sectorial?

Estamos trabajando de la mano del sector productivo, actores como la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente y otras organizaciones sociales para conocer de qué manera podemos apoyarlos, no solo con recursos, sino con normas. Hemos visto que en los anteriores años el sector hidrocarburífero ha tenido algunos problemas y es por eso que el Gobierno nacional ha puesto sus ojos en el sector productivo, esa será un área a fortalecer.

¿Cuáles son las acciones inmediatas para consolidar este apoyo y generar armonía entre los actores del sector?

Se está solicitando la liberación de las exportaciones y esto es un compromiso del Gobierno. Otro de los temas pendientes con el sector es la autorización de nuevos eventos de soya y algodón para mejorar la productividad, al igual que el trabajo en conjunto de las habilitaciones de mercados de exportación para productos en los que tenemos excedentes.

Según como está la situación actual, ¿qué consideran que se podría exportar de manera inmediata y qué beneficios traería esto al país?

Tenemos las demandas y la apertura del mercado chino (granos y carne). También genética bovina que puede ser exportada, ya que se solicita desde Ecuador y Perú. desde luego se puede monetizar, pero esto lo conoce mejor el sector privado. Nosotros estamos viabilizando y dando condiciones al sector para facilitar la exportaciones que corresponden a través de las solicitudes que tienen.

El personaje

Perfil

Paceño. Nacido en 1979. De profesión ingeniero agrónomo. Fue director general ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), durante el Gobierno del MAS. Es el actual titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Es uno de los ministros más jóvenes del Gobierno de transición de Jeanine Áñez.

El sector hidrocarburífero ha tenido problemas, es por eso que el Gobierno ha puesto sus ojos en el sector productivo”.

EL DEBER / Alvaro Rosales Melgar