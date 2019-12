Miley Cyrus se burla de su breve matrimonio con Liam Hemsworth

Liam Hemsworth y Miley Cyrus, en los Oscar, el pasado febrero. CORDONPRESS

Un internauta escribe que quiere casarse con la cantante como uno de sus propósitos de 2020. «No durará mucho», ironiza ella en referencia a los ocho meses que estuvo casada con el actor

Mejor reír que llorar. Esta es la máxima que ha seguido Miley Cyrus desde que se separó de Liam Hemsworth el pasado agosto, solo ocho meses después de casarse con el actor, del que fue pareja casi una década. La cantante, de 26 años, ha vuelto a hacer alarde de su buen humor cuando ha bromeado en las redes sociales sobre su breve matrimonio con el protagonista de Los juegos del Hambre. El artista Matty Mo, más conocido como The Most Famous Artist, publicó en su Instagram una serie de propósitos para el 2020, entre el que destacaba, en broma, casarse con Miley Cyrus, lo que inesperadamente provocó la respuesta de la propia cantante.

“Probablemente no durará mucho. Pero siempre se puede intentar. Cada disparo que no das es un disparo perdido”, ha ironizado la intérprete de Wrecking Ball junto a un emoticono de un anillo de compromiso.

Cyrus y Hemsworth, de 29 años, se separaron en agosto tras solo ocho meses de matrimonio. Él solicitó el divorcio poco después. Además, contó que se había enterado por los medios de comunicación que su mujer había decidido romper con él. Hemsworth no sabía nada sobre la emisión de un comunicado difundido por ella, y de hecho se encontraba en Australia, mientras que su todavía esposa estaba en Italia junto a quien entonces se supo que era su nueva pareja, la bloguera Kaitlynn Carter. «Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras», decía el agente de Cyrus en ese comunicado que se envió el mismo día que se hizo pública una imagen de la cantante y la bloguera besándose en un barco.

Ver esta publicación en Instagram Tat Queen / King 👸🏼🤴🏼@billyidol @perri.lister Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 16 Oct, 2019 a las 10:39 PDT

Tras hacerse oficial la separación, Cyrus y Carter comenzaron a dejarse ver juntas, paseando de la mano por las calles, compartiendo las mismas publicaciones en las redes sociales e, incluso, haciendo vida con la familia Cyrus. Sin embargo, esa relación no duró mucho, pues apenas dos meses después fuentes cercanas a la pareja confirmaron su ruptura asegurando que ambas seguían siendo amigas. El pasado octubre, Miley Cyrus se dejó ver en actitud cariñosa con el también cantante Cody Simpson, a quien conoce desde hace años. Estos últimos meses ambos han estado juntos y no han ocultado su cariño. “No pienso recluirme y tener citas en casa porque no es divertido y porque me siento extremadamente incómoda, me pone en una posición vulnerable. Quiero poder hacer algo con quien estoy saliendo y no estar metida en casa sin nada más que hacer que ver Netflix en el sofá», escribió Cyrus tras ser atacada en las redes sociales por retomar su vida sentimental. Ambos han formado pareja en Halloween y él la ha acompañado recientemente al hospital, cuando la cantante ingresó para ser intervenida de las cuerdas vocales.

Por su parte, Liam Hemsworth también comenzó otra relación con la actriz Maddison Brown, de 22 años y con quien ha sido fotografiada de la mano por las calles de Nueva York. Sin embargo, esta misma semana el actor también ha sido visto con la modelo Gabrilla Brooks, a quien invitó a comer junto a sus padres en Sídney.