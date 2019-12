Mojica desmiente relación directa con Serna, solo aportó material al partido

Santa Cruz.- El ex candidato, Alpacino Mojica, indicó que él conoció a Martín Serna a través de la concejal Susana Vaca, quien lo presentó como un empresario que vino aportar al partido, además, dijo que Serna era allegado de Raúl García Linera y Hugo Moldiz.

Indicó que apoyaba económicamente en su campaña, con poleras y otro tipo de material, asegura que no investigó de él, lo único que sabía era que había estado en la cárcel, por otra parte señaló que no conoce a Facundo Molares y aclaró que él tiene sus antecedentes limpios, «mi delito seguro ha sido ser candidato y ser miembro del MAS, yo no soy terrorista, yo no soy narcotraficante, no soy criminal, lo pueden demostrar mis antecedentes, tengo mis antecedentes limpios y los voy a tener limpios» aseguró Mojica

Excandidato del MAS reconoce que peruano Serna fue su jefe de campaña y lo vincula a Raúl García

Fuente: Unitel

