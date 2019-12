Murillo denuncia que los encapuchados no abandonaron Bolivia

martes, 31 de diciembre de 2019 · 13:48

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció esta mañana que los encapuchados españoles que presuntamente intentaron evacuar a Juan Ramón Quintana de la residencia de la exembajadora mexicana, María Teresa Mercado, no salieron del país como los diplomáticos de México y España.

“Son personas no gratas que esta madrugada ya abandonaron el país menos los encapuchados, ellos siguen en la Embajada española no sabemos por qué, esto es una agresión a nuestro país y no lo vamos a permitir” dijo Murillo en una declaración realizada esta mañana en Santa Cruz.

El Gobierno boliviano determinó expulsar a diplomáticos de España y México en medio de una crisis diplomática sin precedentes. En reciprocidad, el país ibérico también expulsó a los diplomáticos bolivianos designados en el gobierno de Evo Morales.

Murillo explicó que la declaración de personas no gratas no fueron contra los países sino contra personas específicas que “agredieron” a Bolivia como los integrantes del grupo especial de la Policía Española que el 27 de diciembre intentó, según la denuncia del Gobierno boliviano, evacuar al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de la residencia de la embajadora mexicana donde se encuentra en calidad de asilado político.

Quintana es acusado de sedición y terrorismo porque advirtió que Bolivia se convertirá en un Vietnam ante las movilizaciones ciudadanas que protestaron contra el fraude electoral que favoreció a Evo Morales en las elecciones del 20 de octubre.

Bolivia elevó su protesta porque los agentes llegaron encapuchados y armados en vehículos diplomáticos cuando las normas indican que el personal de seguridad de las embajadas puede portar armamento previa autorización del gobierno.

España intentó poner paños fríos al incidente e indicó que investigará el incidente; sin embargo, no explicó hasta ahora qué hacían policías del grupo especial de la Policía española.

