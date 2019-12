¡PA VOS, TERRORISTA!

Pensé mucho para escribirte y la verdad no me gusta hacerlo. No se le escribe a un terrorista, es más, no se negocia con terroristas y sinceramente pienso que deberías estar preso o muerto, al menos así acaban ustedes.

Te observo y no entiendo:

¿Que te hicieron en la vida?, ¿Cómo es que ese noble sentimiento de igualdad social que alguna vez tuvimos todos, en vos se volvió odio y resentimiento?

No sé.

Hablás a nombre del pueblo, hablas de lucha y de liberación.

¿Liberación de que, de quien?

…Te la creo en tiempo de gobiernos militares, ¿Pero ahora?.

El mundo cambió.

¿Sabias eso?, han pasado veinte años del nuevo siglo y vos seguís con tu discurso del siglo pasado.

Se me ocurre preguntarte: ¿Nunca pensaste trabajar?, ¿Nunca pensaste que podrías ser útil al país aportando, así como hacemos el resto, cada quien sufriendo a su modo?

Te vi llamado a la Guerra Civil, te vi quemando buses en La Paz, quemando la casa a alguien ¿Y para qué?.

¿…Y el gaucho, ese tu amigo de las FARC?, de donde salió?, es obvio que tus jefes los trajeron.

¿Cómo explicas eso?

¿Cómo podés destruir el país que decís amar y defender?

Mirá.

Vos y tus amigos asesinaron a ese chico en Cocha y a dos hombres en Montero; no menciono a las demás personas que fueron padres e hijos de alguien. Ausentes eternos que aún son llorados y ese llanto es culpa tuya. Ese dolor vivirá en tu conciencia mientras vivás.

…Siempre hablás de pobreza, pero, ¿Nunca pensaste que el mejor modo de acabar con la pobreza, es generando riqueza?

¿Y sabes que es más raro?

Que después que hiciste burreras, después que asesinaste, luego que destruiste propiedad ajena, ¿Pretendés una ley que te libre de culpa?

No has pensado que aparte de terrorista, ¿sos también cínico?

¿Que vas a hacer de tu vida?

Dentro de poco habrá elecciones y dudo que vos y tu gente gane. ¿Y que pasará?. ¿Empezarás a bloquear caminos?, ¿Volverás a llamar a la Guerra Civil?, ¿Vas a joder por todo y por nada? ¿ Incendiaras la casa de algún ministro, sólo por qué se tiñe el cabello con tinte traído de Estados Unidos?

No sé.

Pero de algo estoy seguro:

La gente que amamos vivir bien, los que no somos resentidos, los que trabajamos y aportamos al país no nos vamos a dejar porque ya aprendimos; no te hagás el vivo porque las pititas, las llantas, la Ley y la cárcel te estarán esperando.

¡Estás avisado!

EL ESCRIBIDOR

npetv

Fuente: El Escribidor