Peña: «Seguimos vivos, las opciones están intactas»

El DT de Real Santa Cruz está convencido de que todavía pueden lograr el campeonato y el cupo para la División Profesional

Para nada está desmotivado tras la derrota ante Municipal Vinto por 0-1, en el Tahuichi, en la final de ida de la Copa Simón Bolívar. Al contrario, el técnico de Real Santa Cruz, José ‘Pepe’ Peña, afirmó de forma contundente que las chances de ganar de visitante el domingo (15:00) para obligar al tercer partido para definir la corona del torneo están intactas.

“En Quillacollo ellos van a tener que salir y dejarán espacios, así como nosotros lo hicimos acá. Por ello digo que estamos vivos. Acá no supimos ganar. Hemos perdido una batalla, no la guerra. Las opciones están intactas”, sostuvo Peña, que para la vuelta podrá contar con el zaguero colombiano Camilo Rojas, que no jugó por acumulación de amarillas, y con el atacante Alberto Pinto, que superó una contractura.

Para cuidar a sus jugadores, el DT dijo que hoy ante Calleja, por el torneo de la Primera A, pondrá un equipo alterno. “Este resultado nos puede dejar a un paso del título, pero no queda otra”, concluyó.