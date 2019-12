Por la crisis política, Mood’ys coloca a Bolivia en la calificación de B3 y en revisión para rebaja

La decisión de colocar las calificaciones de Bolivia en revisión para una rebaja está impulsada por la opinión de Moody’s de que, después de la renuncia del presidente Evo Morales, el mayor riesgo político ha incrementado significativamente la incertidumbre política y probablemente conducirá a una desaceleración económica que podría exacerbar la erosión en curso de los procesos fiscales y fiscales.

Aquella situación “podría dar lugar a un perfil de crédito soberano global sustancialmente más débil. Si bien la historia pasada de Bolivia de tensiones políticas recurrentes se refleja en la evaluación del riesgo político de Moody’s, un período prolongado de incertidumbre política socavaría las perspectivas de crédito soberano a mediano plazo”, afirma en un comunicado oficial de la calificadora.

Durante el período de revisión, Moody’s evaluará en qué medida las condiciones políticas pueden afectar la estabilidad macroeconómica y obstaculizar la capacidad del país para adoptar medidas de política que restablecerán las perspectivas de crecimiento económico y preservarán las reservas de reservas fiscales y de divisas del país a niveles consistentes Calificación Ba3.

La revisión puede extenderse más allá del horizonte habitual de tres meses, ya que el nuevo gobierno puede requerir un período de tiempo más largo para definir su agenda política después de otra ronda de elecciones presidenciales.

En noviembre pasado, la firma calificadora de riesgo advirtió que la incertidumbre generada por la crisis política en Bolivia tendrá un efecto directo en el crecimiento económico del país, además de que «exacerbará el deterioro de los colchones fiscales y externos».

En el comunicado de diciembre, Moood’ys afirma que el límite máximo de bonos de moneda extranjera (FC) a largo plazo de Bolivia en Ba2, su límite máximo de depósitos de largo plazo de FC en B1 y sus límites máximos de bonos y depósitos en moneda local en Ba1 permanecen sin cambios.

“El factor clave detrás de la decisión de Moody’s de colocar la calificación de Bolivia en revisión para la rebaja es el efecto adverso de los eventos políticos, dada la mayor incertidumbre sobre las perspectivas para la formulación de políticas, sobre las perspectivas económicas y financieras a corto y mediano plazo del país, con especial atención al potencial mayor erosión de los amortiguadores de reservas fiscales y de divisas”, señala el documento.

Un fuerte aumento en la incertidumbre política, luego de la renuncia del presidente Evo Morales, aumenta el riesgo de que el crecimiento económico se desacelere significativamente, lo que lleva a un mayor deterioro material de las cuentas fiscales de Bolivia. En ausencia de medidas políticas correctivas y creíbles que reduzcan los desequilibrios existentes, Moody’s anticipa que un mayor riesgo político y disturbios sociales ejercerían presiones negativas materiales en el perfil crediticio de Bolivia que socavarían la solvencia del soberano.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO

Las consideraciones ambientales son importantes para la calificación de Bolivia. El aumento de la deforestación y los grandes incendios forestales en la selva amazónica boliviana han contribuido al aumento del cambio climático y los riesgos ambientales. El desarrollo de los recursos naturales también plantea riesgos ambientales.

Las consideraciones sociales también son importantes para el perfil crediticio de Bolivia, impulsadas por una incidencia históricamente alta de pobreza y desigualdad. Las altas tasas de crecimiento sostenidas y el gasto público en bienestar social han ayudado a reducir la pobreza y mejorar los ingresos.

Por ejemplo, la proporción de la población que vive en la pobreza extrema disminuyó al 15% en 2018 del 38% en 2006, y el coeficiente de desigualdad de Gini cayó de aproximadamente 0,60 en 2000 a alrededor de 0,47 en 2018. Mientras tanto, el PIB per cápita tiene más se triplicó de alrededor de $ 1,000 en 2005 a alrededor de $ 3,500 en 2018 (alrededor de $ 7,800 en paridad de poder adquisitivo, PPP, términos). No obstante, la pobreza general sigue siendo alta, con una tasa de pobreza general de alrededor del 38% de la población en 2018, y los ingresos siguen siendo muy bajos en comparación con la mediana de pares per cápita de $ 11,600 en términos de PPA, lo que indica una capacidad más limitada de los hogares para absorber choques de ingresos.

Fuente: https://urgente.bo