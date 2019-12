Postulantes a vocales del TED La Paz impugnan y presentan un amparo para paralizar selección

miércoles, 18 de diciembre de 2019 · 19:41

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Karolayn Rivera, postulante a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, presentó un amparo constitucional contra 46 miembros de la Asamblea Legislativa Departamental paceña por no respetar los criterios de selección meritocrática. Por su lado, y Marco Antonio Loayza, otro de los candidato, presentó una impugnación con los mismos argumentos.

“Mi persona ha sido excluida de las ternas sin fundamentación alguna, cumplí todo criterio para ingresar en la selección, para la cual cumplí con todos los requisitos en todas las etapas y por igualdad de género, señalada por la convocatoria y otras leyes, mi nombre debería figurar en las ternas (de preseleccionados), en pero se me ha negado este derecho de manera maliciosa y discriminatoria, por la cual pido que se me conceda la tutela del amparo que he planteado”, afirmó Rivera.

Una de las principales medidas que pide Rivera, es la “suspensión de la elección de vocales” al TED hasta que se emita un fallo. En su petitorio, la postulante señala que según el reglamento de la convocatoria, no establece una instancia de apelación para los candidatos a vocales.

En el amparo constitucional que presentó esta mañana, Rivera solicita tres puntos a los vocales que traten su demanda. Declarar la nulidad de la lista de 12 postulantes que la Departamental de La Paz entregó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ordenar a los asambleístas departamentales cumplir con las normas de la convocatoria pública y disponer que su nombre sea incluida, por equidad de género que debe regir, en la lista de habilitados a la etapa final.

El martes, las diputadas Lourdes Millares y Fernanda San Martín denunciaron que el Movimiento al Socialismo (MAS), aprovecharon su mayoría en la Asamblea Departamental de La Paz, y por voto secreto eligió a postulantes que tenían baja calificación. Los seleccionados, según las denuncias, mantienen vínculos con el partido de Evo Morales.

Por otro lado, entre los postulantes que fueron habilitados por la mayoría del MAS en la Asamblea Departamental, se identificó a Víctor Rubín de Celis, quien fue designado como vocal suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 5 de diciembre de 2018. Al margen, Celis también participó como técnico en el TDE de La Paz, cuyos miembros son procesados por el fraude electoral del 20 de octubre.

Las diputadas y la asambleísta departamental de Sol.Bo, Vilma Magne, también impugnaron las listas presentadas por la mayoría masista.

