Pumari sobre Evo: «La orden de aprehensión esperemos que no sea utilizada para que este personaje se victimice»

La Paz, 18 de diciembre (ANF).- Las repercusiones sobre la orden de aprehensión contra Evo Morales no se dejaron esperar. En su visita a La Paz, el líder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari demandó el juicio de responsabilidades contra el exmadantario y afirmó se debe proceder de acuerdo a lo que establece la justicia y que esta orden no sea una excusa para que el actual refugiado en Argentina se victimice.

“La orden de aprehensión esperemos que no sea utilizada para que ese personaje se esté victimizando. Porque los que han robado y matado en su Gobierno siempre se han victimizado, así que esperemos que la justicia obre con responsabilidad”, dijo a los medios.

En las últimas horas, desde la Fiscalía General de Estado se confirmó de la orden de aprehensión contra Morales por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Las autoridades de Gobierno informaron que ya se dispuso el control en las fronteras del país.

“Esto no es un ataque personal, acá se debe hacer justicia a partir de la lucha que hemos encarado todos los bolivianos”, agregó Pumari tras una reunión en Paladio de Gobierno.

Definen mesas de trabajo

Por la tarde, Pumari se reunió con la presidenta Jeanine Añez . Con la participación de ministros y miembros de Comcipo, se determinó trabajar en 12 mesas para tratar las demandas pendientes del departamento de Potosí, que fueron parte de las movilizaciones de octubre y noviembre.

“Hemos estado más de diez años en las calles pidiendo la atención al Gobierno de Evo Morales y lo hemos planteado firmemente de que el enemigo de Bolivia y especialmente de Potosí se encontraba en Palacio, por eso nuestra lucha es incansable hasta el momento”.

Manifestó su respaldo al Gobierno transitorio de Añez por la necesidad de “trabajar en unidad” de los diferentes sectores.

“Esa reunión no fue en el hotel”

Previamente el líder cívico en entrevista con Fides, se refirió al polémico audio de una charla entre él y Luis Fernando Camacho que fue filtrado el pasado 8 de diciembre y que generó cuestionamientos de diferentes sectores sobre esta dupla que se iba oficializando para las siguientes elecciones. Según Camacho, esta conversación grabada se llevó adelante en un reconocido hotel de Santa Cruz, sin embargo Pumari lo negó.

“Esa reunión no fue en el hotel, en honor a la verdad, no puedo mentir. La reunión que sostuve con Camacho no fue en ningún hotel. Por respeto no lo diré”, manifestó al asegurar que el tema de los 250 mil dólares como condicionamiento para ser candidato fue sacado de contexto en dicho audio.

Por otro lado, Pumari manifestó estar abierto a las alianzas en la carrera electoral que se avecina, aunque aún no oficializa alguna candidatura. Hace un par de días también abrió la posibilidad de continuar con la dupla con el ex líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho.