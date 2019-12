Quispe logra que Achacollo vuelva al penal de Miraflores

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo volvió a la cárcel de Miraflores, con detención preventiva, luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz revocara ayer el arresto domiciliario. Esto, por el caso del Fondo Indígena.

El director del Fondo de Desarrollo Indígena, el mediático Rafael Quispe, denunció a la sindicada por “vulnerar el arresto domiciliario y por posible riesgo de fuga”; y solicitó la audiencia de revocatoria de las medidas sustitutivas.

Para Quispe, “Achacollo tien responsabilidad en el desfalco millonario del Fondo Indígena, por lo que debe ser incluida en todos los procesos abiertos por este tema”, al igual que se hizo con los exdirectores de dicha institución, Elvira Parra y Marco Aramayo.

La exministra no se calló y refirió algunas palabras sobre su situación, misma que considera injusta. “Delante de ustedes, estando en la cárcel, donde esté, no van a poder tapar mi voz. Tampoco van a impedirme que denuncie. La revancha es contra esta indígena, me van a llevar enmanillada porque soy mujer. Para nosotros no hay justicia”.

La determinación inicial ha sido que Achacollo fuera destinara al penal cruceño de Palmasola. No obstante, su abogado consiguió que la exfuncionaria del Movimiento al Socialismo (MAS) cumpla con la orden en el recinto paceño.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Soy inocente. No me he llevado la plata, manifestó, para luego poner en duda las labores del Ministerio Público, “que hasta la fecha no concluye las investigaciones y tampoco aborda otras”.

Achacollo espera que la detención preventiva, que dijo haber apelado, pueda ser revertida.

Quispe, que en los últimos meses ha decidido explotar su arista mediática en las redes sociales (es muy activo en el Facebook, el Twitter y Youtube) y que cuenta con un buen número de seguidores virtuales, celebró la medida en su fansite (página de fans) con un corto mensaje acompañado por la imagen de Achachollo.

“Detención preventiva para #NemesiaAchachollo. Estará un buen tiempo en el Centro de Orientación Femenina #Miraflores, de la ciudad de #LaPaz”.

En julio pasado, el Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro dispuso la aprehensión de Achacollo, pero esta interpuso una acción de libertad por “defectos judiciales”.

Fuente: ATB, Opinión