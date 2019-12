Registran vigésimo segundo feminicidio en Cochabamba y autor se entrega a la Policía

La directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Rocío Rivas, informó el jueves que se registró el vigésimo segundo caso de feminicidio en Cochabamba cuya víctima fue identificada como Estefanía Jacome, de 30 años de edad, quien fue atacada con un cuchillo por su concubino Salomón Méndez Llaveta, de 26 años, quien después se entregó a las autoridades policiales.

«La víctima presenta varias heridas punzo cortantes en la región del cuello. Asimismo en la región del vientre, en las extremidades superiores», informó a los periodistas.

Según Rivas, el autor denunció el hecho en la FELCV para informar sobre lo sucedido, quienes ordenaron su arresto de manera inicial.

Detalló que el hecho de sangre se registró ayer, miércoles, cerca de las 22.00, en una habitación que alquilaba la pareja en la avenida 6 de Agosto, en inmediaciones del aeropuerto ‘Jorge Wilstermann’ de la ciudad de Cochabamba.

Explicó que el levantamiento legal del cadáver se hizo recién a las 13.15 de esta jornada, porque el autor confeso realizó varias actividades antes de entregarse.

«Se ha podido verificar que la escena del crimen ha sido movida. Asimismo, el concubino refiere que después del hecho que cometió se habría bañado y posteriormente a eso había lavado el piso de su dormitorio y manifestó también que le agarró a su hija de dos años y 11 meses y le llevó a la guardería», detalló.

Explicó que el sindicado confesó que él y su concubina tuvieron una discusión ayer, miércoles, porque la mujer no llegó a dormir a su casa dos días antes y la pelea se reanudó esta jornada.

En su declaración informativa, el autor relató que la víctima lo atacó primero y él se defendió.

En un breve contacto con los medios de comunicación, el autor del hecho dijo que la víctima «era problemática» y se perdió con su hija «tomando».

«Constantemente teníamos peleas, constantemente ella me amenazaba. A mi hija la trataba mal. A mí también me trataba mal. Me amenazaba, me manipulaba, no me dejaba ni trabajar (…), me siento arrepentido», dijo, en medio de sollozos.

La hija de la pareja fue puesta a disposición de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La Razón Digital / ABI / Cochabamba