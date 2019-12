Renán Quiroga: «Acá hay una mano negra y todos saben de donde viene»

“El tema es que acá hay una mano negra, que viene de hace tiempo y ustedes saben de cómo viene y de dónde es”, señaló Renán Quiroga, vicepresidente de Wilstermann, sobre las observaciones que como club aviador realizaron al trabajo del arbitraje de Juan Nelio García, en el clásico nacional ante The Strongest, el domingo pasado.

“Lamentablemente nuestras sospechas han sido confirmadas, porque el señor árbitro Juan Nelio García en varias jugadas nos ha perjudicado. Nos sentimos indignados por esta situación, hemos pedido jugar y que el mejor clasifique por mérito deportivo. Otra vez estamos viendo la intromisión de la gente de la federación en el tema de los árbitros”, complementó.

Wilstermann ayer presentó un video en el que muestra, en su opinión, los errores arbitrales que tuvo García, como ser dos fuera de lugar que cobró en contra de los aviadores y dos penales que no sancionó.

“Se cobró offside cuando no era, y no se sancionaron penales claros. Es por este motivo que nosotros decimos que el árbitro no hizo bien su trabajo y nos deja dudas en su desempeño. Por esto, debemos estar atentos a todos los arbitrajes de ahora en adelante”, dijo Quiroga, a tiempo de indicar que están viendo de hacer “una recusación a estos árbitros, para que no puedan dirigir más partidos de Wilstermann”.

Para la dirigencia de Wilstermann queda claro que la mano negra viene de The Strongest, aunque no lo digan de manera directa. “No puede haber en la federación juez y parte, no pueden estar el presidente de la federación y expresidente de The Strongest y su esposa, la presidenta de The Strongest, eso es antiético, porque quieran o no hay influencia en todo sentido”, aseguró Quiroga, quien por este motivo advirtió “que en los próximos partidos hay que estar atentos a esta situación, y a los otros clubes, sobre todo a Bolívar, que se viene el clásico y que esté atento en el tema del arbitraje”.

Pidió ayuda

Antes del clásico nacional hubo algunos rumores de que algunos dirigentes de The Strongest llegaron una noche antes del partido al hotel donde se encontraba la terna arbitral. Quiroga pidió ayer a las personas que tengan pruebas sobre este hecho, hacerlas llegar al club aviador.

“Quiero pedirles de que si vieron a dirigentes de The Strongest en el hotel de los árbitros, si ustedes saben algo, quisiera que nos lo hagan saber para investigar qué es lo que ha ocurrido. Necesitamos saber la verdadera situación, porque no podemos ser cómplices de los manejos que se están haciendo, de la corrupción en el tema arbitral”, señaló ayer Quiroga en conferencia de prensa.

Wilster espera que el Clausura no vuelva a parar, porque ya se jugará en las fiestas y no hay tiempo de reajustar el torneo.

PEDRIEL ESTÁ EN DUDA ANTE NACIONAL

El delantero Ricardo Pedriel está en duda para el cotejo de este jueves ante Nacional Potosí, debido a una contractura en la parte posterior del muslo izquierdo.

Pedriel sintió un estirón en los últimos minutos del partido ante The Strongest tras un remate. Luis Montaño, galeno de Wilstermann, explicó que se le practicará unos exámenes para descartar que se trate de un desgarro.

“Así no se tratase de un desgarro (Pedriel) estaría en duda porque queda muy poco tiempo para poder recuperarlo de una contractura, pero vamos a evaluar, veremos mañana (por hoy) como tolera el trabajo que realizamos”, explicó Montaño, a tiempo de señalar que no existe ningún otro jugador lesionado, sólo el cansancio normal por el trajín por la seguidilla de los partidos.