Salud impulsa campaña nacional de donación de sangre

lunes, 23 de diciembre de 2019 · 18:53

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Con el fin de recolectar sangre para afrontar posibles accidentes registrados en las fiestas de fin de año, el Ministerio de Salud prepara una campaña nacional para la donación de sangre, misma que se realizará este viernes 27 de diciembre en la plaza de San Francisco de la ciudad de La Paz y en los bancos públicos de sangre del resto del país.

“Esta es una campaña de fin de año del Ministerio de Salud para culturalizar a la gente en el tema de donación, porque tenemos baja donación voluntaria; apenas el 30% de la población lo hace”, dijo este lunes el responsable Nacional del Programa de Sangre, Ignacio Aluralde, de acuerdo a una nota de prensa.

Aluralde precisó que de las 190.000 transfusiones de sangre que se hacen sólo un 30% son de forma voluntaria. “Queremos estar estocados por si existen algunos problemas. Las personas tienen que dirigirse este viernes a la plaza de San Francisco (La Paz) a partir de las 09:00 a 15:00 horas”, explicó.

En el resto del país, la recolección se concentrará en los Bancos Públicos de Sangre.

Requisitos

Un donante debe tener entre 18 a 60 años de edad, un peso mayor de 50Kg, gozar de buena salud, no tomar medicamentos, no haberse realizado tatuajes o perforaciones durante un año, no haber consumido bebidas alcohólicas hace 48 horas.

No haberse hecho una intervención quirúrgica en los últimos tres meses, ni haber recibido tratamiento odontológico tres días antes de la donación y portar su carnet de identidad, todos estos parámetros serán evaluados por el personal del banco de sangre.

“Nosotros abriremos una historia clínica completa, es decir, el donante saldrá con un registro, examen físico y veremos si no tiene alguna enfermedad; además le realizaremos pruebas (sífilis, sida y chagas) para que la sangre sea segura”, concluyó.

