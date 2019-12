Soñar no cuesta nada

No sirve adular a nadie y este Penoco jamás ha caído en esas debilidades, pero no podemos hacer otra cosa luego del anuncio realizado por la presidenta Jeanine Añez, quien aseguró en Cochabamba que durante su mandato impulsará con fuerza a los emprendedores y que la oficina de Impuestos Internos dejará de ser una agencia de extorsión y de aniquilación de los negocios. Estamos exagerando un poco, pero si es esa la voluntad de los nuevos gobernantes y de los que vendrán después de las elecciones no hay duda que pondrán a Bolivia en el camino correcto. No hace falta hacer otra cosa, dejar que la gente trabaje, produzca, innove, desarrolle su creatividad y su iniciativa y el Gobierno lo único que debe hacer es no estorbar. Con un régimen así, con libertad, con menos burocracia y más promoción, soñar con otro país es posible.

Fuente: eldia.com.bo