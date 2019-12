Sport Boys busca cómo viajar a Potosí

La dirigencia se está movilizando para conseguir el monto suficiente y pagar un chárter, sin embargo, las posibilidades son mínimas.

Este sábado (16:00) en el estadio Víctor Agustín Ugarte, Sport Boys juega su último partido frente a Real Potosí y, hasta ahora, no logra trasladarse hasta la Villa Imperial.

Los jugadores se encuentran en sus casas aguardando noticias sobre un posible viaje, el cual, hasta las 12:05 no ha tenido confirmación.

Según la información preliminar, los futbolistas no viajaron este viernes a Potosí porque la dirigencia no contaba con el dinero para pagar los pasajes, lo que ha provocado que no encuentren vuelos comerciales a última hora, debido a que no existe el espacio suficiente para toda la delegación

La dirigencia se está movilizando para conseguir el monto y pagar un chárter, sin embargo, las posibilidades son mínimas.

El resultado de este encuentro define quién pierde la categoría y retorna a competir en la Asociación Cruceña de Fútbol, entre Sport Boys y Destroyers.

