Todo tiene una explicación

A partir de algunas evidencias puestas de manifiesto con la fuga del dirigente cocalero, casi todo lo tiene que ver con el MAS se ha vuelto monotemático y el escándalo de los encapuchados españoles en la embajada de México en La Paz no es la excepción. El novelesco episodio fue comentado por el connotado periodista español y actual miembro del Parlamento Europeo, Hermannn Tertsch, quien ha confirmado que la intención de ese grupo comando era rescatar al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuyo poder y capacidad de influencia ha sido muy bien descrita por el escritor ibérico en su cuenta de Twitter. El comentario, dirigido al presidente del Gobierno español no necesita mayores explicaciones; “¿Es esto así Sánchez? El chantaje de Ramón Quintana es: si no me sacáis de la embajada de México en Bolivia, contaré toda la historia de la financiación ilegal de los líderes de Podemos desde los narco-gobiernos de izquierdas (Morales, Maduro, Díaz Canel…) en Iberoamérica”.

Fuente: eldia.com.bo