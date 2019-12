Además de Pary, en la capital argentina están también otros ex funcionarios bolivianos: el ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador ante la OEA, José Alberto Gonzales. Estos dos últimos han sido mencionados como posibles precandidatos para las elecciones de 2020, que aún no tienen una fecha definida.