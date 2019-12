Vecinos toman dos proyectos de viviendas sociales en Santa Cruz

Más de 500 unidades habitacionales han sido usurpadas. Familias prometen retirarse para que el banco pueda verificar si son sujetos de crédito. En Pando y Beni también se metieron a dos urbanizaciones

La mayoría de las casas no tiene el servicio de agua, por lo que tienen que proveerse de vecinos. Foto: Jorge Uechi

Días después de la dimisión de Juan Evo Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre, un grupo de personas ingresaron arbitrariamente a tomar las viviendas desocupadas en dos urbanizaciones de la Agencia Estatal de Viviendas en Santa Cruz (AEV) y en una tercera donde la Policía impidió que cumplan su cometido. Es así que, las familias tomaron 533 unidades habitacionales en estas urbanizaciones y se llegó a un principio de acuerdo con las autoridades para que puedan adjudicarse el bien inmueble de forma legal.

Alberto Melgar, director nacional de la AEV, informó que un grupo de personas viene ocupando ilegalmente 383 viviendas de la urbanización Papa Francisco, ubicada en la zona de Clara Chuchio (Warnes), mientras que otro grupo se apoderó de 150 departamentos en la urbanización Zaragoza en Montero. También, agregó que días atrás varias personas intentaron realizar el mismo acto en el bloque multifamiliar Altos Cotoca, pero la intentona fue evitada.

Melgar señaló que se ha conversado con las personas y se ha llegado a un preacuerdo en el que las familias se comprometieron a dejar las viviendas para que las entidades financieras puedan realizar su trabajo y evidencien si son sujetos de crédito, para que así vuelvan a tomar posesión de la infraestructura, pero de forma legal.

“De cinco nuevos proyectos, los que están tomados físicamente son en Warnes y Montero. Ellos deben desocupar los ambientes para que el banco pueda hacer su trabajo. Si no salen, nos van a obligar a hacer uso de la fuerza pública, advirtió Melgar.

Estas viviendas sociales tienen un precio de entre $us 31.000 y $us 39.000, dependiendo del número de habitaciones y si tiene garaje.

Por otra parte, el director de la AEV comentó que en Riberalta (Beni) también un grupo de personas ocupó 60 viviendas sociales y en Cobija procedieron a tomar 200 viviendas. “Estoy en el cargo menos de un mes y he sido bautizado con estos conflictos”, dijo.

Quieren pagar las viviendas

Por su parte, los vecinos que ocuparon las viviendas de la urbanización Papa Francisco, comentaron que se saldrán el próximo 27 de diciembre y esperarán el trabajo de las entidades financieras, aunque resaltaron que las unidades habitacionales estaban totalmente abandonas, deterioradas y con extensas malezas. También indicaron que la gran mayoría no cuenta con agua potable ni electricidad en los inmuebles.

Erick Wills, dirigente vecinal, indicó que ingresaron al lugar de forma pacífica después del levantamiento del paro cívico y están abiertos a pagar por las viviendas, ya que la mayoría alquilaban una vivienda. También manifestó que antes, al acercarse a la AEV, les ponían muchas trabas para acceder a los créditos, donde primaba la cuestión política.

“No tenemos la intención de quedarnos y no pagar. Si clasificamos al crédito retornamos, si no es así, no retornamos”, dijo.

En tanto, Fernando Prado, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional (Cedure), comenta que los programas de vivienda social no lograron paliar el problema del déficit habitacional en el país, ya que para acceder a un crédito se debía tener ingresos elevados para la gran mayoría de la población, no había calidad en las construcciones, se priorizaba el color político y en algunos casos servía para negociados.

“No ha sido un programa para la gente que más necesita. Se deben hacer programas más cercanos, muchas veces no es necesario una nueva casa, sino una habitación o dar el dinero para la construcción social”, dijo.