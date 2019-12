¿Viajar con niños?: Conoce cuáles son los requisitos para sacar el permiso del menor

La Defensoría de la Niñez es la oficina municipal en la que se tramitan los permisos de viaje. Cuando la salida es al exterior del país, se debe acudir al Palacio de Justicia

Realizar un viaje es algo muy común en las épocas de fin de año. Hay quienes lo hacen para visitar a sus familiares o simplemente como vacaciones.

Los menores de edad pueden viajar sin permiso, siempre y cuando estén acompañados de ambos progenitores. Sin embargo, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia explica que si el menor viaja con uno de sus padres, con otra persona o solo; debe cumplir ciertos requisitos.

Si planeas hacer un viaje debes tener en cuenta los siguientes documentos:

Caso 1. Cuando el menor viaja acompañado solo de uno de sus padres.

a) 2 Fotocopias del carnet de la madre y original.

b) 2 Fotocopias del carnet del padre y original.

c) 2 Fotocopias del carnet del hijo y original.

d) 2 Fotocopias del certificado de nacimiento del hijo y original. (si no lleva en el carnet el nombre de los padres).

e) 2 Copias de la Carta de Autorización dirigida a la Defensoría de la Niñez (firmada por el padre que no viaja y autoriza el viaje), ambos presentes para firmar el formulario.

Caso 2. Cuando el menor viaja solo.

a) Los incisos a,b,c y d, mencionados en el caso 1.

b) Carta de Autorización en la que manifiesta que está viajando solo hija(o) dirigida a la Defensoría, firmada por ambos padres y ambos presentes para firmar el formulario.

Caso 3.- Cuando el menor es acompañado por una tercera persona.

a) Los incisos a,b,c y d, mencionados en el caso 1.

b) Carta de Autorización dirigida a la Defensoría firmada por ambos padres indicando con quien viaja y ambos presentes para firmar el formulario.

c) 2 Fotocopias de carnet de identidad de la persona con quien viaja.





Caso 4.- Para viajes al exterior.

Para obtener el permiso para que un menor viaje al exterior junto a uno de los padres o tutor, los trámites ya no se hacen en la Defensoría, sino que se inician en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia (Palacio de Justicia) y de ahí pasan al Juzgado del menor. En 24 horas se obtiene el permiso.

Entre los requisitos que se deben presentar en tres archivadores están:

a) certificado de filiación del menor (el certificado de nacimiento),

b) fotocopia del carnet del menor, del padre o del tutor

c) una carta notariada que acredite la filiación y especifique el día de salida y retorno del país, el lugar del viaje y acompañantes del viaje y la autorización del padre o madre.

d) Se debe acreditar la ausencia del padre de familia (si fuera el caso). Por ejemplo, si está enfermo, la acreditación es con el certificado médico; si falleció, hay que presentar el certificado de defunción; y si son divorciados, se debe adjuntar la documentación que acredita quién tiene la tutela.

Si uno de los progenitores está ausente por motivo de viaje, el otro debe solicitar el permiso del menor acompañado de dos testigos que no sean familiares.