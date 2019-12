Viajes del avión presidencial bajaron de cinco al día con Evo, a cuatro al mes con Jeanine

Son nueve naves que están bajo dependencia del Ministerio de la Presidencia. Para este año, el anterior Gobierno asignó un presupuesto anual de Bs 20,3 millones para el funcionamiento del avión FAB-001

Evo Morales utilizaba helicópteros para trasladarse desde la residencia presidencial de San Jorge hasta la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz. Lo hacía regularmente y tenía a disposición -también Álvaro García y los exministros- 11 aeronaves en el hangar de la Fuerza Aérea Boliviana en el aeropuerto de El Alto. Además, viajaba todos los días en el avión presidencial, Dassault Falcon 900 EX. En algunas oportunidades volaba hasta cinco veces en 24 horas.

En 2019 el Gobierno del entonces presidente Morales asignó un presupuesto de Bs 20,3 millones al año para el avión presidencial. Actualmente son nueve las naves que están en operaciones para las autoridades del Gobierno transitorio, pero con menor intensidad, informó el ministro de la Presidencia Yerko Núñez.

Según el ministro, a poco más de un mes de la renuncia de Morales a la Presidencia del país, el Ejecutivo está en proceso de revisión del uso que se daban a estas máquinas. Por su lado, el MAS cuestiona que el ahora oficialismo utilice los bienes que adquirió Morales y que fueron criticados.

Un informe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), al que tuvo acceso EL DEBER, revela que son nueve aeronaves que están en funcionamiento a favor de diferentes autoridades del Gobierno transitorio. La presidenta Jeanine Áñez se desplaza en el avión presidencial FAB-001, el Dassault Falcon 900 EX de industria francesa que fue adquirido en julio de 2010 en medio de varias críticas porque no se convocó a licitación pública, sino que se compró mediante invitación directa.

La mandataria, según el informe, en poco más de un mes ha utilizado la aeronave en cuatro oportunidades. Dos viajes a Trinidad, uno a Cochabamba y otro a Santa Cruz. Todos los periplos fueron desde La Paz. Prácticamente, el avión presidencial solo es utilizado los fines de semana.

El exvicepresidente Álvaro García Linera también tenía a su disposición un avión ejecutivo Dassault Falcon 50 EX, que llegó a Bolivia en 2013. Es el FAB 002 y también era utilizado por Evo Morales cuando el FAB 001 estaba en mantenimiento. Hoy, esa aeronave tiene muy poco uso, según el informe militar Las pocas veces que ha sido usado fue para transportar a los ministros de Estado en caso de emergencia.

El Ministerio de la Presidencia tiene bajo su tuición 11 aeronaves, cinco aviones y seis helicópteros. De estas máquinas, dos fueron cedidas a la Empresa de Servicios Aéreos para asuntos de emergencias.

Según el ministro Yerko Núñez, el Estado destinó partidas presupuestarias muy altas debido a que habían viajes de Evo Morales en el avión presidencial con fines electorales. También, dice la autoridad, el exmandatario “abusó” de los helicópteros, ya que eran empleados para viajes urbanos.

Morales usaba estos aparatos para ir de la Casa Grande del Pueblo al aeropuerto de El Alto y viceversa. También los hacía operar desde la residencia de San Jorge hasta la nueva casa de Gobierno, lo que era un viaje de tres minutos en helicóptero.

Gastos del FAB 001

Desde 2014 hasta 2019, el anterior Gobierno presupuestó Bs 117.812.858 para la gestión del avión presidencial, según se detalló en los datos del Sistema Integrado de Gestión Pública (SIGEP) del Ministerio de Economía y Finanzas y los presupuestos aprobados cada año. Esta situación cambiará, explicó Núñez. “La presidenta (Áñez) no abusará de los bienes del Estado y se los utilizará para situaciones de gestión”.

El informe de la FAB enumera las aeronaves que están a disposición del Ejecutivo: El FAB 001, el FAB 002 y los Beechcraft FAB 018, FAB 047 y FAB 048. Los helicópteros a disposición son los Airbus H145 FAB 004 y FAB 007, los Eurocopter AS 350 B3 FAB 754 y FAB 755 y los Súperpuma FAB 780 y FAB 781, que son aplicados “de vez en cuando”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, recuerda que cuando era senador presentó la denuncia por el uso de estas aeronaves con otros fines que no eran de gestión, entre ellos las tareas electorales. “El gobierno de Evo Morales ha despilfarrado solo en su movilización alrededor de Bs 250 millones. Tenían a su disposición estas naves y las usaban para fines electorales, de campaña y también para trasladarse de la casa a la oficina”, dijo.

La autoridad recordó que los helicópteros fueron adquiridos para fines de emergencia y de tareas de salvamento; sin embargo, “al final fueron usados para el transporte presidencial y de ministros”. En alguna oportunidad también fue utilizado por el exvicepresidente García Linera para viajes familiares. Murillo remarca que ahora las aeronaves serán utilizadas para fines de gestión y que se ahorrarán recursos económicos por el trajín discontinuo que tendrán.

En el Presupuesto General del Estado 2019 se estableció Bs 20.332.858 para la gestión del avión Dessault Falcon 900X para la operatividad del expresidente.

Al respecto, el experto en temas de seguridad Samuel Montaño considera que el presupuesto asignado a la aeronave desde 2014 es demasiado alto y así se refleja porque la nave se utilizó para vuelos, en muchos casos, innecesarios. “Fue un presupuesto que no se ajusta a la realidad y se debe a que el expresidente usó ese avión para todos sus viajes, cuando solo debería ser utilizado para vuelos internacionales”, detalla.

En criterio del analista, es posible, incluso, que el presupuesto real haya sido más alto, ya que no se pueden saber cuántos viajes realizó el mandatario en 2019, que fue un año electoral. Además, Montaño reprocha que se hayan utilizado helicópteros para uso urbano y distancias cortas.

“El viaje en helicóptero de La Paz a Cochabamba, por ejemplo, tiene un costo ‘absurdo’, porque se trata de una distancia media-larga. Entonces para eso no se debe usar un helicóptero, máximo habría que utilizar un helicóptero que te lleva hasta Oruro, que son 200 kilómetros”, explicó. Según el estándar del costo de estos vuelos oscila entre los $us 1.000 y 2.000 por hora, dependiendo qué tamaño tenga la aeronave.

Las naves públicas

Una fuente militar explica que de las 11 aeronaves que dependen del Ministerio de la Presidencia, las nueve que son empleadas para el uso de las autoridades tuvieron una baja en su trajín, a diferencia de lo que se empleaban en las gestiones de Morales.

De estas 11 naves, dos pasaron a Esabol y tres helicópteros están para uso de emergencias o desastres. Existe, además, un viejo avión Sabreliner 60 que no opera porque concluyó sus horas de vuelo. Esta aeronave fue adquirida en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer y fue utilizada varios años como el avión presidencial. La nave tuvo varios percances, incluso con Evo Morales a bordo.

Es miércoles y en el hangar presidencial, ubicado en el aeropuerto militar de la ciudad de El Alto, existe muy poco movimiento. El inmenso tinglado guarda al FAB 001 y al FAB 002, que por ahora están estacionados y que solo operan los fines de semana. Los helicópteros y los demás aviones están en la pista y otros depósitos.

Según Montaño, la hora de vuelo del Dessault Falcon 900 EX tiene un costo de al menos $us 2.400. “Tomando en cuenta el combustible y gastos de mantenimiento programados (aceites y repuestos), la hora de vuelo en el Falcon 900 es de $us 2.414”, dice Montaño.

Además, al tratarse de un avión presidencial -remarca Montaño- los gastos pueden ser más elevados porque se estaciona en un hangar con seguridad especial. Se deben agregar los honorarios de los pilotos y demás personal que se mueve en torno al viaje presidencial.

En el MAS existe crítica sobre el uso que se da al avión presidencial en esta actual gestión. El diputado Franklin Flores señala que la presidenta Áñez viaja en el FAB 001 pese a que antes cuestionó la llegada del avión de lujo a Bolivia. “No va con el discurso que emplearon. Hoy utilizan los bienes que nuestro hermano Evo Morales adquirió y que fueron criticados. Está la Casa Grande del Pueblo, el avión, los vehículos y otros beneficios que se dejó”, recalca.

Por ahora, los motores de las naves públicas están apagados y son encendidos pocas veces.