Critican a Dybala por lanzar el tiro libre definitivo, mientras Ronaldo se hace viral por quitarse la medalla de plata tras la derrota

El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, quitándose la medalla del segundo puesto de la Supercopa de Italia, inmediatamente después de recibirla al perderla ante la Lazio por 3-1, se ha vuelto viral en la Red.

Además, varios aficionados expresaron sus críticas por la decisión de Paulo Dybala de efectuar el tiro libre, que podría haber cambiado la dinámica del partido, en vez de cederlo al astro portugués, quien este domingo perdió su primera final luego de 12 victorias consecutivas.

Este 22 de diciembre, se disputó en Riad (Arabia Saudita) la final de la Supercopa de Italia entre la Juventus de Turín y la S.S. Lazio. El marcador fue abierto por el ‘blanquiceleste’ Luis Alberto Romero en el minuto 16, pero al final del primer tiempo, Dybala logró empatar.

Durante la segunda mitad del partido volvió a dominar la Lazio: en el minuto 73 marcó Senad Lulic. Sin embargo, una falta al colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el primer minuto de los tres otorgados de tiempo de descuento, abrió a la ‘Vecchia Signora’ la posibilidad de igualar el marcador 2-2.

Fue entonces cuando Dybala tomó la pelota, la besó y se hizo cargo del tiro libre, pero su intento dio en la barrera, evento que al final resultó en un contraataque, el cual, por su parte, terminó con la falta del uruguayo Rodrigo Betancur de la Juventus en el minuto 90+3, su posterior expulsión y otro tiro libre, esta vez más peligroso y para la valla de la ‘Vecchia Signora’. Danilo Cataldi no dudó y marcó el gol definitivo.

Tras la derrota de la Juventus, varios aficionados recurrieron a las redes sociales para criticar a Dybala. «En los momentos importantes los tiros libres en la Juventus los debe patear Cristiano Ronaldo, a Dybala la barrera se le hace enorme», escribió un usuario.

«¿Quién le dijo a Dybala que él puede patear un tiro libre importante?», preguntó otro.

Durante la ceremonia Cristiano Ronaldo no pudo contener su decepción con el resultado. El portugués se quitó la medalla de plata del torneo italiano inmediatamente después de que esta le fuera entregada.

«Es una medalla de oro o nada para Ronaldo», señaló el portal ESPN FC al difundir las imágenes.

