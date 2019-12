Wilstermann cerró sus puertas para definir el onceno

Tras la conferencia, Díaz pidió a los medios de prensa abandonar el complejo del aviador para el trabajo respectivo. Vaca, Ortiz, Melgar, Ballivián y Serginho pueden ir desde inicio

Un equipo ultraofensivo preparó a puertas cerradas el técnico de Wilstermann, el argentino Cristian Díaz, para buscar un triunfo categórico y con una buena cosecha de goles en el clásico ante Aurora, el jueves en el estadio Félix Capriles (20:30).

El entrenador realizó movimientos tácticos que anticipan cambios de medio equipo. De inicio, los rojos pueden alinear a lateral Óscar Vaca por Juan Pablo Aponte que salió lastimado del hombro.

Los mayores cambios se dieron en el medio campo con los ingreso de Jorge Ortiz, Carlos Melgar, en lugar de Leonel Justiniano y Fernando Saucedo, respectivamente. Más arriba, Ramiro Ballivián y Serginho pueden ingresar por Moisés Villarroel y el argentino Esteba Orfano que no tienen el puesto asegurado.

Tras el tropezón con el empate ante San José (1-1), los rojos encendieron las alarmas para asegurar más goles en caso de un triple empate por la corona del Clausura. Díaz mandó el mensaje que no tendrá contemplación de Aurora, equipo que marcha antepenúltimo del torneo.

En la interna, Wilstermann no la pasa bien debido a la deuda salarial que tiene la dirigencia. El equipo amenazó con no asistir a la concentración en caso no se abone el pago.

Posible equipo

Los aviadores pueden formar con Arnaldo Giménez, en el arco; Daniel Pérez, Edward Zenteno, Ismael Benegas y Óscar Vaca, en el ataque; Cristian Chávez, Jorge Ortiz y Carlos Melgar, en la zona media, mientras más arriba Ballivián, Gilbert Álvarez y Serginho.