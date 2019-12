Ximena Zalzer habla de los atropellos que vivió el 7 de noviembre y exige disculpas públicas

No me puedo imaginar el viacrucis que tiene una mujer de escasos recursos cuando denuncia a su agresor, a su violador, a su acosador, si a Ximena Zalzer…

1. Que es figura pública.

2. Que tiene UN VIDEO donde la agreden y la confesión de paso.

3. Que tiene un examen forense…

Se anima un abogado animal de maleante a decir que ELLA MISMA se agredió. Después nos preguntamos por qué hay tantos feminicidios, esto es asqueroso realmente.

Es por eso que necesitamos urgentemente que se limpie el sistema judicial.

Fuente: Alejandra Serrate

Santa Cruz, eju.tv.- La presentadora de tv. Ximena Zalzer, publicó un video en sus redes sociales donde explica lo que sucedió el 7 de noviembre, día en que es agredida físicamente por una pareja quienes le reclaman por un video que ella publicó en que pedía a los vecinos no perjudicar con sus movilidades mal estacionadas durante el paro cívico, video que molestó a esta pareja, por lo que fue agredida con un bate, según menciona la presentadora.

Zalzer indica que no comentó esto antes, por la importancia de lo que se estaba viviendo en ese momento, sin embargo ya no puede seguir callando, ya que esto está afectando a su familia.

«No expliqué antes lo ocurrido por la coyuntura política. Ahora espero que el Ministerio tome acciones y que esta pareja me pida disculpas públicas, porque es lo mínimo que pueden hacer después de lo sucedido», expresó.

Además señala que recibió llamadas de parte de los agresores señalando que esto iba a demorar que no iba a llegar a ningún lado porque ellos tienen mucho dinero, «a mi no me interesa la plata que tenga nadie, (…) lo único que estoy exigiendo son disculpas públicas, porque soy una persona pública» indicó y que este pedido no lo hace solo por ella sino también por todas las mujeres que fueron agredidas.