A $us 13 MM se eleva el daño por incendio de los buses PumaKatari

El 10 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, grupos vandálicos asaltaron los patios del LaPazBUS situados en Chasquipampa y Achumani e incendiaron los PumaKatari.

Vandalismo. Tras la jornada del 10 de noviembre, de los buses solo quedó el chasis chamuscado. Foto: GAMLP

Guadalupe Tapia / La Paz

Los daños ocasionados por el asalto e incendio de patios del LaPazBUS se elevaron a $us 13 millones; $us 11,5 millones corresponden a los 66 PumaKatari totalmente quemados y $us 1,5 millones a los 28 que sufrieron daños menores de diversa índole.

El gerente general de la Aseguradora Fortaleza, Patricio Hinojosa, ofreció estas cifras en una rueda de prensa con el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en la que anunció el inicio de los trámites para la reposición de los daños, que se completarían hasta el segundo semestre de este año.

“Hemos recibido una nota de Fortaleza confirmando la cobertura del seguro que tiene contratado del gobierno municipal. Eso significa que correrá con los costos de la reposición de los 66 buses que fueron quemados”, destacó la autoridad.

Equipos técnicos de la Alcaldía y de la aseguradora comenzaron a trabajar en un cronograma, en el que se fijará una fecha para reponer la flota que quedó reducida a chatarra.

“Es mejor tener un seguro y no usarlo que no tenerlo y necesitarlo. Necesitamos destacar que el seguro es un protector silencioso. Si ese daño de $us 11,5 millones no hubiera (estado cubierto), tal vez una obra grande no hubiera sido construida”.

Hinojosa explicó que Fortaleza cuenta con los servicios de Hannover, reaseguradora alemana, que actúa cuando se requieren montos altos, como en este caso.

“Ninguna aseguradora podría contarlos bajo su propio capital, por eso contratamos el reaseguro y Hannover va a poner la espalda, luego de que tema pasó a control de la reaseguradora (…). Por eso tuvimos que contratar un ajustador para que haga todo el levantamiento de la información. Por eso demoró el trámite”.

El seguro se activó bajo el denominativo de “vandalismo y daño malicioso” que estaba incluido en la póliza.

Fortaleza se hará cargo de los restos de los 66 vehículos y dispondrá de ellos. No se descartó que lo venda como chatarra.

Los 28 buses restantes sufrieron daños en llantas, parabrisas, faroles, pintura y chapería. “Son daños que no han inutilizado el bus y, por eso, es posible repararlos rápidamente”, explicó Hinojosa.

De este grupo de motorizados cinco ya fueron repuestos. Se prevé que la próxima semana se devuelvan otros cinco y así hasta completar las 28 unidades.

La flota del LaPazBUS tiene un taller instalado por la Alcaldía de La Paz. Allí se hacen las reparaciones y la aseguradora se encarga de cancelar los gastos.

