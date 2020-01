Abogado argentino de Evo dice que tiene 20 días más de inmunidad

jueves, 02 de enero de 2020 · 13:19

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ex presidente de Bolivia Evo Morales ​anunció que los juristas Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra serán sus asesores legales en causas judiciales ante cortes internacionales y bolivianas relativas a su salida del poder.

Una de las primeras declaraciones que ha causado polémica ha sido la referida por Zaffaroni, que afirmado que Morales sigue siendo presidente constitucional de Bolivia y que goza de inmunidad de jefe de Estado hasta el 22 de enero de 2020, durante una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires este jueves.

«¿Cuál es la situación jurídica del presidente Evo Morales? Algunos podrían decir que tiene estatuto de refugiado, etcétera. Yo diría que tiene la inmunidad que corresponde a un jefe de estado extranjero, por lo menos hasta el 22 de este mes tiene su inmunidad», sostuvo el letrado.

El jurista que ocupa actualmente un puesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que la renuncia de Morales no fue tratada en el Legislativo. En ese sentido, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) continúa siendo el mandatario hasta el 22 de enero, fecha en la que culminaría su gestión presidencial y a partir de la cual se produciría una acefalía de poder.

El 10 de diciembre se informó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya recibió la denuncia por crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado -entre otros delitos- contra el expresidente Morales.

El caso fue presentado por el estudio jurídico en París de Alfonso M. Dorado, a nombre de víctimas que por ahora mantienen en reserva su identidad. “Hay miles de personas que han sido afectadas en sus derechos durante esta campaña de terrorismo, de momento no se puede divulgar sus identidades, eso es parte de la solicitud ante la Corte Internacional. ( ). Esta es una primera etapa de un procedimiento bastante largo, pero ya hay un registro que ha abierto la Fiscalía de la Corte Internacional, se ha presentado 18 videos y 51 pruebas escritas”, explicó Dorado a Página Siete.

La denuncia fue presentada sin la intervención del Estado debido a que la Fiscalía rechazó la denuncia y su actuar podría viciar el proceso más adelante, según sostuvo Dorado.

Por su parte Zaffaroni, exmagistrado de la Corte Suprema de Argentina, manifestó sobre una posible extradición de Morales por el delito de sedición, que no correspondería porque dicha figura no se puede aplicar en caso de delitos políticos, pero no se refirió al tipo penal de terrorismo.

En Bolivia, suman tres las demandas contra Morales: la matanza en el hotel Las Américas (2009); terrorismo y sedición (noviembre de 2019); y usurpación de funciones (diciembre de 2019).

