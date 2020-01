Abogado Ritter sobre el caso terrorismo: «Este Gobierno no se va a prestar a la jugarreta»

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, repitió tres veces que su despacho retiró la acusación en el caso de supuesto terrorismo por considerarlo «un blef». Otto Ritter celebra que esto se dé gracias a la «recuperación de la democracia».

El abogado Otto Ritter, que patrocina a los acusados del caso de supuesto terrorismo, destacó la actitud del Ministerio de Gobierno tras el anuncio de su titular Arturo Murillo de retirar la denuncia en contra de los presuntos implicados.

«Esto demuestra que el caso fue una tramoya armada por el anterior Gobierno y que éste no se va a prestar a la jugarreta. Por eso se retira del caso (…) El Ministerio de Gobierno retiró su acusación, ya ha levantado su gallo», explicó el jurista a eju.tv.

«No podemos seguir con estas injusticias, es por eso que mi persona viene aquí en nombre de la presidenta Jeanine Añez para decir que esto es una farsa y que esto tiene que parar. Tenemos que perseguir a los verdaderos culpables que han crucificado a los ciudadanos cruceños», había dicho momentos antes el ministro Murillo.

Mientras aguardaba la decisión del tribunal que lleva el caso, en la audiencia de esta tarde, Ritter declaró a este portal que esta determinación del Gobierno llegó después de más de 10 años porque «ya se recuperó la democracia. Antes no existía este sistema de Gobierno que es la democracia y que se fundamenta en la libertad. Como no existía libertad, no había democracia y tampoco existía justicia«.

Consultado sobre la situación de los acusados que decidieron someterse a un proceso abreviado, explicó que ellos también tienen una causal rápida que es la revisión extraordinaria de sus casos. «Se puede revisar. Si se fueron a un abreviado fue simplemente para evitar la cárcel, nada más«, insistió. En breve se conocerá si se desintegra o no el tribunal, según Ritter.