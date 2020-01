Always Ready perdió en amistoso internacional

El equipo millonario cayó por 3-2 este sábado en el partido de preparación, con miras al inicio del torneo Apertura y la Copa Sudamericana

Dio pelea, pero cayó. Always Ready perdió frente a Deportes Iquique por 3-2, este sábado, en un partido amistoso que se disputó en el complejo deportivo Cesare Rossi Banchero de la ciudad que lleva el mismo nombre del equipo. Fue una jornada clave para que el nuevo director técnico, Eduardo Villegas, conozca mejor a sus futbolistas.

El millonario inició con Carlos Lampe, Eduardo Puña, Edemir Rodríguez, Nelson Cabrera, Kevin Romay, Víctor Hugo Melgar, Samuel Galindo, Sergio Adrián, Cristhian Árabe, Javier Sanguinetti y Marcos Ovejero. Mientras que en la banca estuvieron Pedro Galindo, Carlos Rey, Hugo Rojas, Jimmy Isita, Milton Garzón y José Carlos Martínez.

El primer tiempo terminó 2-1 con goles de Facundo Guichón y Rafa Carioca para el local, mientras que Adrián anotó para el conjunto que representa a El Alto. En la segunda parte Guichón marcó el 3-1, de penal, y Rojas puso el 3-2 que no se modificó hasta el final del encuentro.

Villegas logró ver en acción a sus futbolistas a los que comandará en esta temporada que tendrá dos desafíos: los torneos locales (Apertura y Clausura) y la Copa Sudamericana (Bolivia 3). Tras su retorno a La Paz, este domingo, evaluará junto a sus dirigidos las falencias y las virtudes como equipo, con el objetivo de ir engranando poco a poco.

La dirigencia no descarta disputar otro cotejo de exhibición para que los futbolistas tengan mayor ritmo y aprovechar la jornada para presentar al plantel.

Altas

Eduardo Villegas (DT), Javier Sanguinetti (argentino), Hugo Rojas (exSport Boys), Rafael Silva (brasileño), Rodrigo Ramallo (exSan José), Carlos Lampe (ex San José), Edemir Rodríguez (ex San José), Juan José Orellana (ex Bolívar), Pedro Galindo (ex The Strongest)

Bajas

Sebastián Núñez (DT), Martín Smedberg, Sunny Ogbemudia Omeregie y Raúl Olivares, Diego Zamora, Francisco Rodríguez, Jorge Cuéllar, Óscar Áñez y Miguel Suárez