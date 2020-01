Añez pidió que la Fiscalía impugne decisión del caso «La Manada»

jueves, 30 de enero de 2020 · 18:57

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró este jueves que la presidenta Jeanine Añez pidió que el Ministerio Público impugne el fallo judicial que benefició con la detención domiciliaria a Alejandro Saavedra uno de los principales acusados del caso de «La Manada».

“La presidenta Jeanine Añez me llamó y me ordenó que haga una conferencia de prensa y pedir a la fiscal de distrito que impugne la resolución de hoy, no es posible que nos sigamos haciendo la burla de la Justicia, que una niña haya sido maltratada y no haya justicia, que el poder económico esté sobre todo, y pisoteemos y mellemos la dignidad de las personas”, dijo Murillo.

Murillo destacó: “tenemos una presidenta mujer, casualmente la fiscal de distrito también es mujer, por eso le pedimos con todo respeto que impugne este tema e inmediatamente arraigue a este joven, y será responsabilidad de los administradores de Justicia si este joven escapa”, sostuvo.

El Ministro también habló de irregularidades en este caso, las cuales serán investigadas, “claramente hay indicios que se está favoreciendo a la gente que maltrató el honor de esta niña, somos el país que tenemos el mayor índice de violencia contra la mujer y todavía los jueces se van a dar ese gusto, vamos a pedir también que no haya injerencia política porque vamos a investigar y el que esté detrás de esto lo vamos a develar, vamos a dar su nombre y su apellido, porque no podemos permitir que se humille el honor de la mujer”.

Murillo también aseguró que se castigará a quienes cometieron irregularidades si las hubo, “los jueces y vocales que hayan cometido irregularidades serán investigados y si lo hicieron serán despedidos y procesados hasta la cárcel, me entere que hay una funcionaria del Ministerio de Gobierno que adujó que deberían darle libertad porque corría peligro la vida del joven que se podía suicidar, y me pregunto, ¿no corría peligro la vida de la niña por todo lo que le hicieron?, hay que precautelar la vida de un joven pero no de la dañada”.