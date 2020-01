Arango cambió su decisión y dejó plantado a Always para jugar en Perú

El colombiano había sino anunciado por el equipo alteño, pero en las últimas horas se decidió por Binacional, vigente campeón del fútbol peruano.

El colombiano Johan Arango cambió su decisión y no jugará con la camiseta de Always Ready en 2020. El volante cafetero fichó por Binacional, de Perú, equipo que también contrató al director técnico argentino, César Vigevani. Arango había sido anunciado por la institución alteña como refuerzo de cara a los torneos locales y a la Copa Sudamericana, pero el futbolista incumplió el acuerdo.

Con el equipo peruano, Arango disputará la Copa Libertadores de este año. El celeste integra el grupo D, junto con River Plate, de Argentina; Sao Paulo, de Brasil y Liga de Quito, de Ecuador. El mediocampista creativo viene de los registros de Correcaminos del fútbol mexicano.

Conocida la negativa del colombiano de jugar en Bolivia, ahora la dirigencia del equipo alteño deberá buscar a un nuevo jugador, nacional o extranjero con las características que precisa el director técnico, Eduardo Villegas.

Hasta el momento, las caras nuevas que tiene Always son: Javier Sanguinetti (argentino), Hugo Rojas (exSport Boys), Jordy Candia (exSport Boys), Rafael Silva (brasileño), Rodrigo Ramallo (exSan José), Carlos Lampe (ex San José), Edemir Rodríguez (ex San José), Juan José Orellana (ex Bolívar) y Pedro Galindo (ex The Strongest).