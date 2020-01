Asambleístas del MAS proponen ‘seguridad sindical’ para resguardar las elecciones en el Chapare

Javier Castellón, asambleísta departamental por el MAS, dijo que no habrá mayor dificultad ya que en el Trópico de Cochabamba existe la denominada “seguridad sindical”, que coordinará y llevará adelante las acciones necesarias para garantizar la seguridad del proceso electoral.

Kattya Valdés / La Paz

Hace 80 días que no existe plena presencia policial en el Trópico de Cochabamba. Ante la proximidad de las elecciones generales previstas para el 3 de mayo, asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) informaron que sostienen reuniones con el Órgano Electoral para que la denominada “seguridad sindical” se haga cargo del resguardo de las ánforas y los recintos electorales en esa zona.

“La estructura sindical está planificando, de hecho van a generar reuniones de coordinación y de planificación para garantizar que en todos los actuados en el Trópico de Cochabamba y sobre todo en los comicios que se vienen se desarrollen con total seguridad y con total normalidad», sostuvo Javier Castellón, asambleísta departamental por el MAS, en declaraciones a la red ATB.

Según el legislador, no habrá mayor dificultad ya que en el Trópico de Cochabamba “desde siempre” existió una “policía sindical”, que ahora es denominada “seguridad sindical”, que esta vez coordinará y llevará adelante las acciones necesarias para garantizar la seguridad en esa región durante el desarrollo de los comicios.

«En el Trópico de Cochabamba de siempre ha habido la Policía sindical, ahora se llama seguridad sindical. Y va a trabajar, va a coordinar, va a generar las reuniones necesarias para garantizar las elecciones en el Trópico de Cochabamba ”, dijo.

Los productores de hoja de coca de la zona expulsaron a la Policía tras la convulsión que se desató tras la renuncia del expresidente Evo Morales (a su vez presidente de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba) y la asunción de Jeanine Áñez a la Presidencia. Argumentaron que perdieron confianza en los uniformados, quienes declararon un motín y luego plantearon la renuncia del exjefe de Estado.

El pasado 11 de diciembre, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió que, de no retornar la presencia del Estado a esa región, no podrán realizarse las elecciones generales, pero a la vez anticipó que el Ejecutivo no apostaría por la fuerza en este caso, sino por el diálogo, aunque hasta el momento no hubo ningún acercamiento. (30-01-20)

La Razón