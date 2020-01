Atleta Toroya fue atacado por perros: Me iban a matar

viernes, 03 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El fondista orureño Daniel Toroya fue atacado por un grupo de perros en pleno entrenamiento, el primer día del año. El fondista, que se preparaba para conseguir la marca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue internado en un hospital de Oruro tras sufrir heridas en los brazos y piernas. “Me iban a matar”, contó el atleta, quien fue auxiliado por indigentes.

Toroya fue agredido el miércoles 1 de enero cuando se entrenaba por el sector Ladrilleras, en la zona norte de esa ciudad.

“Fui atacado por más de cinco perros que me mordían de mis brazos y piernas. Fue difícil escapar de ese ataque. Les lancé agua y seguían, batallé en el agua y fueron dos personas que me salvaron la vida y les agradezco”, contó el atleta.

Según el médico cirujano Absolón Lorgio, el atleta sufre una complicación en uno de los muslos por la profundidad de una de sus heridas. “La recuperación será de tres meses aproximadamente. Después seguramente podrá volver a retomar la actividad física. Creo que en el ataque él tuvo mucha suerte. Las lesiones no son profundas”, explicó el especialista durante una conferencia de prensa.

Toroya contó que fue colaborado por indigentes que lo trasladaron al hospital Corea. “De no ser por ellos tal vez me habrían quitado la vida, me estaba desangrando. Me iban a matar. Me estaba preparando para buscar la calificación y ser parte de los Juegos de Tokio”, agregó el atleta que no pierde la esperanza. “Las cosas pasan por algo, quiero correr en Tokio, le puse muchas ganas, quizá esta es una prueba que me pone Dios”, dijo.

El hecho provocó que la Federación Atlética de Bolivia emita un comunicado para pedir ayuda. “Para su recuperación se requiere ayuda económica, por lo que apelamos a la solidaridad de la familia atlética y la población en general, haciendo un aporte en la cuenta 10000028509955 del Banco Unión, a nombre de Daniel Toroya Paqui”, solicitó la FAB en las redes sociales.

Toroya, de 26 años, representó a Bolivia en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba y fue parte de los Tunkas. (APG)

