Bartolinas emplazan a Jeanine Áñez a dejar el mandato el 22 de enero

Leonilda Zurita, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa aseguró hoy que la presidenta, Jeanine Añez tiene que dejar el cargo de senadora electa, por ende el de máxima autoridad del Estado, el próximo 22 de enero.

Ánez asumió el cargo de presidenta por sucesión, después de la renuncia del exmandatario Evo Morales y su inmediato abandono del país, en medio del conflicto social del 2019. Para las Mujeres Bartolinas la presidenta, a quien denominan autoproclamada, debe dejar el Palacio de Gobierno el próximo 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.

«Ella es senadora y se acaba su mandato el 22 de enero, no hay dónde perdernos; además hasta el momento no tiene una resolución que diga que ella es Presidenta, ella es senadora y el 22 se acaba su misión y también de ser presidenta» dijo en la misma conferencia de prensa.

La dirigente no descartó una posible movilización «en defensa de la democracia», si existe ampliación de mandato y recalcó que la Asamblea Legislativa Plurinacional no trató la renuncia de Morales. «Se verá quién asumirá si hay un vacío, pero no hay forma de ampliar (el periodo de mandato)».

Zurita ratificó que esa organización considera que Evo Morales sigue siendo el Presidente de Bolivia y debe ser él quien brinde su informe el día conmemorativo.

Áñez también prepara un informe de Gobierno para esa fecha.