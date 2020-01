Bartolinas, interculturales, campesinos y la COB rechazan candidatura de Arce

Beatriz Layme / La Paz

Las Bartolinas, los interculturales, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) rechazan a Luis Arce como candidato del MAS a la Presidencia. Califican esa decisión de “traición” a las organizaciones sociales, y exigen que se respete la nominación de David Choquehuanca como presidenciable del partido azul.

Por otro lado, ayer, el Ministerio Público informó que la investigación del caso Fondo Indígena se amplió a Arce y al exministro Juan Ramón Quintana.

El domingo, desde Argentina, Evo Morales informó que Arce y Choquehuanca conformarán el binomio del MAS. Aseguró que fueron elegidos porque representan la unidad de campo y ciudad.

Esa decisión no fue bien recibida por organizaciones sociales afines al MAS, que consideran que Morales menospreció al indígena y al campesino. El jueves, el Pacto de Unidad decidió que Choquehuanca y el cocalero Andrónico Rodríguez conformen la dupla electoral del partido azul.

“Nos hemos visto sorprendidos. Cuándo un hermano indígena apoya a un hermano k’ara (como Luis Arce), cómo puede existir esa traición”, expresó Álvaro Mollinedo, dirigente de la Federación Túpac Katari, quien pidió a Morales “reflexionar” y respetar la voluntad de las organizaciones.

Anunció que el jueves se reunirán en un ampliado con diferentes organizaciones para “determinar acciones”. “Pensamos que el hermano Evo puede recapacitar y no imponer, pues no hacerlo sería como darnos un sopapo en la cara”, expresó Mollinedo, quien agregó que Choquehuanca tiene apoyo de siete departamentos.

También expresó su rechazo la ejecutiva de las Bartolinas, Segundina Flores, quien dijo que pedirá a la comisión del Pacto de Unidad que viajó a Argentina un informe de por qué no se respetó la designación del excanciller como presidenciable. “Tantas resoluciones, tanto apoyo al hermano Choquehuanca. Veremos qué pasará, entiendo la molestia de los hermanos militantes”, indicó la dirigente, quien agregó: “También nosotras nos sentimos de esa forma”.

Similar postura expresó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien lamentó que Morales no haya respetado la decisión de los sectores que impulsan a Choquehuanca. “No se respetó la decisión, seguramente quienes han estado en Argentina informarán a las bases, pero debemos decir que la decisión está generando descontento en la población y en quienes son parte del Pacto de Unidad”, dijo.

Las integrantes de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia lamentaron que Morales no escuche a las bases, y advirtieron que no permitirán que “viejos dinosaurios se sirvan del país”. “Si él (Evo) no reconoce nuestro trabajo, no nos valora, nosotros tampoco vamos a valorar las imposiciones que está haciendo, porque él está imponiendo al señor Arce”, afirmó la ejecutiva intercultural Angélica Ponce, reportó Urgente.bo.

Román Barrón, exejecutivo de la Federación Única de Pueblos Originarios de Chuquisaca, manifestó, según ABI, que están “molestos”. “Nuestras bases ya no quieren imposiciones”, dijo.

Eva Copa, presidenta del Senado, afirmó: “Lo tomamos como una propuesta (el binomio de Buenos Aires), que viene desde allá para que sea debatida dentro de nuestras organizaciones”.

“Todavía no están inscritos nuestros candidatos, nuestras organizaciones harán un debate, una evaluación en torno a esta propuesta que nos está llegando y nosotros la daremos a conocer en su momento”, manifestó.

Por la mañana, en Buenos Aires (Argentina), Arce convocó a su primera rueda de prensa como candidato a la Presidencia y manifestó que su designación fue producto de un arduo debate entre dirigentes del Pacto de Unidad, y que ahora lo más importante “es la unidad del instrumento”, porque es la única forma de garantizar la continuidad del proceso de cambio.

Asimismo, desde Argentina Juanita Ancieta afirmó que son ocho departamentos que reconocen al binomio Arce-Choquehuanca. “Es una decisión orgánica, todos somos hermanos, pero primero es la patria. En ese sentido vamos a explicar la decisión. Tienen que entender que al margen del candidato tenemos un enemigo grande que es el imperio”, declaró a Radio Kawsachun Coca.

Quienes también piden que se respete la designación del candidato son los cocaleros del Chapare. “Somos disciplinados y respetuosos y no podíamos equivocarnos en elegir un binomio campo-campo”, dijo el dirigente cocalero Leonardo Loza.

Apoyo y dudas

Apoyo David Pérez, coordinador político de la Cidob afín al masismo, dijo que su organización respalda el binomio Luis Arce y David Choquehuanca. Afirmó que Arce es un experto en economía “y la gente quiere eso”, mientras que Choquehuanca representa “los valores indígenas”.

Senador Aguilar dice que el “voto duro” del MAS está en riesgo

El senador Omar Aguilar, del Movimiento Al Socialismo (MAS), considera que con la designación de Luis Arce Catacora, como candidato a la Presidencia, se pondrá en riesgo el “voto duro” que tiene el partido azul.

“El binomio presentado por Evo Morales en Argentina pondrá en riesgo el voto. Aquí no es un voto duro, es un voto leal de los hermanos campesinos, indígenas, y ese voto duro no es precisamente para una persona de la clase media alta, ese voto leal es para un indígena. El nombre de David Choquehuanca es el mejor candidato para este voto leal del MAS”, explicó Aguilar.

En criterio del senador, Evo Morales, quien es jefe de campaña del MAS y tramita su refugio en Argentina, “no escuchó a las organizaciones sociales”, y por ello “hay un descontento, un rechazo, una preocupación de parte de las organizaciones sociales”. “Es más, algunos han mencionado es una traición a la decisión que tomó el Pacto de Unidad acá en La Paz”, manifestó.

Ante esa postura, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, expresó que los legisladores no están en la función de decir si están o no de acuerdo con una candidatura.

“Yo, como presidente de Diputados, estoy alejado de esa situación, pero lo que yo entiendo es que una vez se conforma la estructura, el binomio, nosotros trabajamos orgánicamente en nuestros sectores sociales, aprestándonos para el 3 de mayo en las elecciones”, aseguró el diputado.

De acuerdo con Choque, la designación de Arce a la Presidencia y Choquehuanca a la Vicepresidencia “es la mejor opción”, y las organizaciones sociales deben analizar su postura y respetar la decisión que tomó Morales.

Arce en su primera conferencia de prensa anuncia retorno a Bolivia para la campaña presidencial