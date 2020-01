Bolívar demanda a Aurora ante el TDD de FBF

viernes, 03 de enero de 2020 · 00:17

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El club Bolívar demandó ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) a Aurora por haber presentado a juveniles en el encuentro que ambos equipos disputaron el 15 de diciembre. El cuadro valluno jugó con juveniles ante la Academia y en el complemento presentó sólo a seis futbolistas, lo que ocasionó la suspensión del encuentro.

Fuentes de Baisa aclararon que se presentó una demanda y no una impugnación.

La demanda tiene la misma solicitud de los seis clubes cruceños que pedían que Aurora sea sancionado con la pérdida de nueve puntos. Según el TDD, la demanda conjunta de los cruceños no procedió porque esos clubes no son los directos afectados.

El cuadro de Cochabamba ya presentó ante el TDD un recurso de excepción al afirmar que Bolívar no realizó su impugnación dentro de las 48 horas después del partido del 15 de diciembre por la fecha 22 del Clausura.

Sin embargo, algunos dirigentes, que pidieron no ser nombrados, aseguraron que lo de Bolívar fue una denuncia y no impugnación, y por ello ésta se la puede realizar fuera de las 48 horas. Tras el 5-0 en La Paz, Aurora presentó como justificación que sus jugadores consumieron sándwiches de pavita que los enfermó y que por ello solo salieron seis al segundo tiempo.

Boys, con nuevo presidente

Sport Boys no se resigna a quedar fuera de la División Profesional por no presentarse al partido de la última fecha del Clausura, razón por la cual primero fue marginado del torneo para luego proceder a su desafiliación. El Toro warneño, a través de su nuevo presidente, Luis Ruiz, que fue presentado ayer, amenazó con recurrir a la vía jurídica si es que se insiste en la desafiliación. Además, aseguran que no tuvieron derecho a la defensa.

