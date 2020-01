Brito sobre Tuto: Es un viejo dinosaurio del neoliberalismo, le irá muy mal como candidato

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, aseguró hoy que al candidato Jorge «Tuto» Quiroga le irá muy mal en las elecciones del 3 de mayo, porque considera que es un «viejo dinosaurio del neoliberalismo».

«Los viejos dinosaurios del neoliberalismo quieren volver, creo que le va ir muy mal (como candidato). El pueblo no quiere al neoliberalismo. Incluso la gente de la derecha ha reconocido los grandes avances económicos de nuestro gobierno (MAS) y de nuestro proceso, y no sería posible volver al pasado donde se privatizaba todo», afirmó Brito en el programa AM de radio Fides.

Además, la legisladora considera que la renuncia de Quiroga, al cargo de delegado especial ante la comunidad internacional, fue porque se convirtió en una «molestia» para el gobierno transitorio de Jeanine Áñez por su «discurso radical y agresivo» y, por esa razón, le habrían dado la opción de renunciar al cargo, según Brito.

Aseguró que durante sus viajes internacionales como delegado cometió varios errores por actuar con hostilidad con los gobiernos de México, Argentina, Venezuela y faltó el respeto a la embajada de España.

Quiroga, al momento de presentar su renuncia al cargo de delegado especial ante la comunicad internacional, aseguró que es para evitar que sus acciones comprometan al gobierno transitorio de Áñez.

Observan que candidatura dispersará el voto opositor

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que el anuncio de la candidatura de Quiroga tiene la intención de dispersar el voto de la oposición.

«Quiroga es un candidato que podría haber sumado más votos en unidad en vez de dispersarlo, ahora iremos por separado. Creo que vamos a dispersar el voto», manifestó.

Afirmó que la decisión de los opositores de presentar varios frentes políticos para los comicios del 3 de mayo, solo minimiza «la lucha de los 21 días» que logró la renuncia del expresidente Evo Morales.

Sobre la participación del Movimiento Al Socialismo (MAS), en las elecciones generales, dijo que es un partido en decadencia y le restó importancia.

Por su parte, la Presidenta transitoria de Bolivia escribió en su cuenta de Twitter que «dispersar el voto sería menospreciar la lucha para salir de la tiranía». La mandataria se refirió al tema al poco tiempo del anuncio de la candidatura del expresidente «Tuto» Quiroga.

«Los bolivianos hemos luchado por una causa: salir de la tiranía; lo que hemos conseguido fue gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salimos a la calle por una Bolivia libre, dispersar el voto, sería menospreciar nuestra lucha», escribió Áñez.

Las elecciones generales se realizan el 3 de mayo. Hasta la fecha seis candidatos confirmaron su participación. Entre ellos están: Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Félix Patzi, Chi Hyun Chung, Israel Rodríguez y Jorge «Tuto» Quiroga.