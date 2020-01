Campos: Lamento haber quedado fuera del Tigre

viernes, 10 de enero de 2020 · 00:00

Paola Calle / La Paz

El mediocampista Jhasmani Campos se mostró ayer “dolido” porque no pudo llegar a un acuerdo con la dirigencia de The Strongest. “Lamento no estar en el equipo”, dijo el futbolista cruceño, quien terminó su relación laboral con el decano del balompié profesional de Bolivia.

En tanto, si se concreta la salida del panameño Ricardo Clarke, la dirigencia espera definir el fichaje de un refuerzo más, que sería un mediocampista. Entre las opciones aparece el uruguayo Sebastián Gallegos.

Campos contó que habló con la presidenta del Tigre, Inés Quispe. “No nos pusimos de acuerdo. Yo quería continuar en el club”, se lamentó el futbolista de 31 años de edad.

Mientras que se informó que el atacante Clarke estaría en la mira para ser cedido a préstamo. Otra opción es la rescisión de contrato. El centroamericano anotó un gol en el Clausura 2019.

¡Feliz cumple, Toro!

Rolando Blackburn es una máquina en las prácticas atigradas.

El panameño, que ayer cumplió 30 años, se destaca en los trabajos del timonel Mauricio Soria, que aún espera la llegada de Harold Reina. El colombiano tiene permiso especial por el fallecimiento de su padre. Se prevé que estará el martes en La Paz.

The Strongest se prepara para el inicio del torneo apertura, cumplirán hoy con su sexto día de trabajo y el director técnico ya trabaja en la parte técnica y táctica. Durante la sesión de ayer la labor se enfatizó en la definición. La primera parte de la práctica atigrada estuvo enfocada en el calentamiento y la parte física con un trabajo exigente.

Después Soria dividió el grupo, pidió dominio de balón y pases cortos que al final terminaban en definición, ahí se destacó el Toro Blackburn, pues no falló al momento de definir frente a Diego Zamora. Daniel Vaca trabajó en la reacción con el preparador de arqueros. Ayer se sumó a los entrenamientos el uruguayo Gonzalo Godoy. El único jugador por el que se aguarda es Reina, quien, según la dirigencia del club, estará el martes en la sede de Gobierno para iniciar la pretemporada.

