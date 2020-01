Canciller cubano considera “vulgares mentiras” las denuncias sobre millonario pago por salud y tilda a Áñez de “golpista autoproclamada”

En 13 años (del régimen de Evo) pagamos 147 millones de dólares a la embajada de Cuba por el trabajo de sus brigadas médicas en Bolivia, reveló ayer la presidenta Jeanine áñez, y la respuesta del gobierno cubano no se dejó esperar. Cuba responde a Añez y califica como “vulgares mentiras” las denuncias sobre las brigadas médicas

Añez aseveró que menos de un tercio de los médicos cubanos que trabajaban en Bolivia eran profesionales de la salud y cuestionó los gastos que hacía el anterior Gobierno a favor de las brigadas médicas cubanas.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió a las denuncias de la presidenta Jeanine Añez.

Tras las duras críticas y acusaciones que la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, lanzó contra las brigadas médicas cubanas que trabajaban en el país, la respuesta de Cuba no se dejó esperar.

Ayer, durante su discurso presidencial, Añez aseveró que menos de un tercio de los médicos cubanos que trabajaban en Bolivia eran profesionales de la salud. Además, cuestionó los gastos estatales del anterior Gobierno para pagar a dichas brigadas médicas y hasta denunció desvío de fondos para beneficiar al Gobierno del país caribeño.

“En 13 años pagamos 147 millones de dólares a la embajada de Cuba, con ese dinero pudimos haber practicado siete mil 355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales en Bolivia”, sostuvo Añez.

Ante ello, fue el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien respondió a Añez a través de su cuenta de Twitter.

“Vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Otra muestra de su servilismo a Estados Unidos”, aseveró Rodríguez.

En ese sentido, la autoridad cubana llamó a Añez a explicar “al pueblo que tras el retorno a Cuba de los colaboradores, por la violencia de la que fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454 mil 440 atenciones médicas”.

“Dos meses sin brigada médica cubana en Bolivia se traducen en casi mil mujeres que no han contado con asistencia especializada en sus partos, (además de) cinco mil intervenciones quirúrgicas y más de dos mil 700 cirugías oftalmológicas que no se han realizado. No son sólo cifras, son seres humanos”, añadió.

En noviembre, el Gobierno de Cuba decidió repatriar a más de 700 profesionales de la salud que prestaban servicios en Bolivia, después de la detención de cuatro de sus miembros en El Alto, acusados de estar supuestamente vinculados a los disturbios posteriores a la renuncia de Evo Morales. Fueron liberados y Cuba dispuso su «retorno inmediato», tras denunciar el «acoso y maltrato» a que estaban siendo sometidos por autoridades del gobierno interino de Jeanine Áñez.

Oxígeno / La Paz

