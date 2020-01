Candidatos aceptan el debate, pero critican que sea obligatorio

El proyecto está en la Asamblea Legislativa. Legisladores piden al MAS que viabilice su aprobación. Tampoco están de acuerdo en conformar bloque único

En los últimos 14 años no hubo debate por parte de Evo Morales que siempre se rehusó a participar, decía que su debate era con el pueblo

Ante la presentación de un proyecto de ley por parte de la presidenta Jeanine Áñez al Legislativo con el objetivo de promover el voto informado a través del debate público y obligatorio entre los candidatos y para saber cuáles son las propuestas que tienen los partidos políticos, los candidatos presidenciables Chi Hyun Chung, Félix Patzi, Andrónico Rodríguez y el vicepresidencial Gustavo Pedraza manifestaron su conformidad con el debate, pero Chi y Patzi subrayaron que corresponde invitar a debatir, pero no obligar. “No tengo miedo del debate, pero no estoy de acuerdo con que sea un requisito”, expresó el primero.

Mientras que Patzi aseveró: “No sé si es necesaria una ley, la Constitución y las normas ya te dicen que tienes que presentar un proyecto, hacerlo conocer y debatir. Yo creo que están haciendo esto porque no hubo en 14 años oportunidad de debatir entre candidatos porque el entonces presidente jamás se presentaba. Voy a acudir a cuanto debate se me invite”.

Por su parte, Rodríguez afirmó que no conoce el contenido del proyecto, pero no cree que haya inconveniente de participar en debates, eso sí, subrayó que aún no es candidato oficial. Además, recalcó que se inclina más porque más allá de debate de candidatos, estos estén en contacto con el pueblo y sus necesidades.

Pedraza afirmó que en Comunidad Ciudadana no hay reparo con el proyecto de ley. “Mientras más debates mejor y si esto se establece por ley, adelante, no tenemos ninguna objeción”.

EL DEBER no consiguió la postura del binomio Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, pese a llamarlos insistentemente.

A su vez, legisladores de Unidad Demócrata (UD) pidieron a la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, viabilizar la aprobación del proyecto de ley de debate obligatorio entre candidatos, en el marco de las elecciones nacionales previstas para este año.

No bajo presión

Tras la presentación del proyecto de ley analistas y políticos aseguran que esta actividad debe darse en el país, pero no a través de una norma bajo presión o sanción.

Para Carlos Cordero es destacable que desde el Estado se promuevan espacios para que se produzcan debates de los candidatos en igualdad de condiciones para que el ciudadano tome la mejor decisión, sin embargo “no está bien que sea obligatorio, porque debe ser de forma voluntaria, esa es la esencia de la democracia”.

Mientras que para Waldo Albarracín es importante que el votante esté informado y que los candidatos tengan la misma oportunidad en dar a conocer sus propuestas al pueblo, “Sin duda es importante que el votante esté informado y que los candidatos tengan la misma oportunidad en dar a conocer sus propuestas al pueblo, pero no es necesaria una ley que los presione o que los obligue. El debate debe ser una práctica consuetudinaria de los actores políticos, porque es necesario dejar de votar por los rostros y hacerlo por las propuestas”.

No al bloque único

Respecto a la intención de la presidenta Áñez de realizar una cumbre política para armar un bloque único y así evitar la dispersión del voto, Patzi y Chi lo consideran antidemocrático, mientras que Rodríguez y Doria Medina le sugieren solo llamar a elecciones.