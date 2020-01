Caso PAT: exgerente involucra a Iturri, este dice que nunca extorsionó a nadie

Sergio Weisse apunta a Jaime Iturri y Marcelo Hurtado por la “entrega” del canal. Indicó que ese “proceso” se inició con una oferta de compra, pero que terminó con la extorsión al dueño de ese medio.

La sede del canal PAT, que se ubica en un barrio del centro de la ciudad de La Paz. Foto: Archivo / Página Siete

Sergio Weisse, exgerente de la Red PAT, involucró a Marcelo Hurtado y a Jaime Iturri en la “entrega” del canal. Indicó que ese “proceso” se inició con una oferta de compra de esa estación televisiva, pero terminó con la extorsión que sufrió el dueño de ese medio de comunicación, Abdallah Daher.

Iturri, director de contenidos de ATB, afirmó que nunca extorsionó a nadie y que no tiene “una sola acción en PAT”.

Weisse relató que en una oportunidad asistió a una cita en La Paz, en la que se reunió con una autoridad política. En ese entonces -prosiguió- se le acercó Hurtado, quien se presentó como ejecutivo de ATB, y le ofreció visitarlo.

“Y días después sí se produjo esa visita y ahí fue. De esa forma es cómo se inicia este proceso de acercamiento con estas personas, Marcelo Hurtado, inicialmente, y después el señor Jaime Iturri, y de lo que se inició, primero, como una oferta del tipo ‘les compramos el canal’ acabó después en un proceso que está detallado en las declaraciones que yo he hecho como testigo ante la Policía, lo mismo que hizo Abdallah en calidad de víctima, acabó como un proceso de naturaleza extorsiva”, declaró Weisse a Asuntos Centrales.

Según el exejecutivo del canal, le indicaron que pertenecían “a un poderoso grupo empresarial y político de Bolivia, que tenían conexiones con inversionistas del extranjero, especialmente venezolanos”.

De forma paralela a esas visitas -comentó Weisse-, las empresas de Daher comenzaron a sufrir una “serie de fiscalizaciones”.

“Presiones de Impuestos Internos, de la Aduana, de la Autoridad de Empresa. Convivíamos meses de meses con ese tipo de fiscalizaciones… Y viene una presión muy intensa. En varios momentos con un despropósito que uno no entendía, con pliegos de cargo imposibles de pagar. En algún momento hubo uno de hasta 50 millones de bolivianos”, comentó.

Weisse dijo que tuvo “contacto con todos ellos” (Hurtado e Iturri), y que fue “un proceso largo y fue un contacto marcado por una permanente presión porque se entregue el canal”.

El “proceso” empezó en 2011 y culminó a fines de 2012, cuando “entregaron” el canal. Para ello -sostuvo Weisse- fueron obligados a firmar un contrato.

“Cuando ellos nos entregan el modelo de contrato aparece un nombre ahí Multimedia, con un apoderado de apellido Valencia. Yo no lo conocía a ese señor. En el lugar donde estábamos, donde se firmó, lo llamaron a ese señor; ese señor entró, firmó y se salió”, afirmó Weisse, quien agregó que “absolutamente todo se habló con Hurtado y con Iturri”.

Iturri afirmó que jamás en su vida extorsionó a nadie. “Weisse vino a mi oficina para ofrecer PAT, porque tenían miedo de ir presos por los impuestos declarados y no pagados que debían. Le indiqué que yo no podía comprar, pues la ley dice que no se puede tener dos frecuencias en el mismo lugar”, afirmó.

Agregó: “No tengo ni nunca tuve una sola acción en PAT. Cuando se vendió PAT como ATB vimos que nos convenía hacer alianzas para programas de transmisión de las entradas de carnavales y sus ejecutivos me pidieron que les dé asesoramiento en contenidos, cosa que hice sin cobrar nada porque creímos en ATB que esa alianza nos hacía más fuertes. Pero, repito, nunca extorsioné a nadie y si alguien dice eso, deberá probarlo o enfrentarse a un juicio por daño a la imagen”.

El 3 de enero, Hurtado, presidente del directorio de ATB, fue aprehendido en la zona Equipetrol de Santa Cruz. El 7 de enero, el juez Séptimo Cautelar de El Alto, Reynaldo Ugarte, concedió una acción de libertad en favor de Hurtado. Sin embargo, la Fiscalía activó un segundo proceso y otra orden de aprehensión, por lo que aún está detenido. En la actualidad tiene más de una denuncia en su contra.

La causa penal

Denuncia En diciembre de 2019, la senadora Carmen Eva Gonzales abrió un proceso por legitimación de ganancias ilícitas. En ese caso, ya fueron citados a declarar Sergio Weisse, exgerente de PAT, y Abdallah Daher, quien el 15 de enero difundió una solicitada en la que señala que es propietario legal y legítimo del canal.

Recurso Tras declarar, según Weisse, Daher se constituyó como parte de la demanda. Esta semana, a través de una solicitada publicada en periódicos, se conoció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que "nunca más hechos como el ocurrido vuelvan a repetirse en ninguna parte de los países americanos".

Página Siete / La Paz

Revelan que los empresarios Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por la adquisición de PAT