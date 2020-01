Choque se pregunta por qué Murillo da protección a Romero

viernes, 10 de enero de 2020 · 15:08

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, está intrigado por qué Carlos Romero, exministro de Gobierno, recibe protección policial y por qué Arturo Murillo no actúa como los exministros asilados en la residencia mexicana.

«Estoy muy sorprendido porque mientras algunas autoridades están en la Embajada de México resguarnecidas, hay otras autoridades que tienen protección de la misma policía, 20 funcionarios policiales haciendo resguardo a la casa de Romero» declaró Choque esta mañana a los periodistas.

El presidente de la Cámara Baja dijo que «se tendrá que dar muchas explicaciones de parte del ministro Murillo, por qué se actuó así, favoreciendo a algunas autoridades y a otras se las persigue».

Romero permanece en una casa en la zona Sur de La Paz resguardado por efectivos policiales que llegaron al lugar después de que activistas de La Resistencia llegaron al lugar para evitar -según dijeron- que huya del lugar y exigen que sea detenido.

No obstante, el ministro de Gobierno Arturo Murillo dijo que la exautoridad no puede ser aprehendida porque no existe una orden de aprehensión en su contra y que puede circular libremente.

Esta respuesta sorprendió a los mismos activistas y ahora al presidente de Diputados, pero ocurre en medio de denuncias de los mismos allegados a Evo Morales como el dirigente del MAS, Rolando Cuéllar, quien manifestó que el exministro de Gobierno, fue un traidor, «un Judas», que traicionó al expresidente Evo Morales.

Romero también presentó una Acción de Libertad por el cerco a su domicilio en contra de Franco Yañez Nogales, representante de La Resistencia, pero la justicia determinó ese recurso hoy.

Fuente: paginasiete.bo