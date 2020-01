Cinco acciones demuestran que Evo Morales sigue mandando en el MAS

En Legislativo y organizaciones.

El líder cocalero y jefe de campaña del partido azul aún tiene a su disposición un equipo comunicacional que impone su agenda a la mayoría de medios bolivianos y busca que en las redes sociales su nombre esté vigente a diario.

EVO MORALES

Por lo menos cinco hechos en los últimos días demuestran que el expresidente asilado en Argentina, Evo Morales, sigue mandando instrucciones a los parlamentarios en el Legislativo, a las organizaciones sociales, en especial cocaleros del Chapare y a los líderes y políticos “evistas”, quienes cumplen al pie de la letra sus órdenes.

“LEY DE GARANTÍAS”

Las directrices de Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años consecutivos, no son recientes. Desde México, su primer destino después que abandonó Bolivia, el líder del MAS, proyectó la “ley de garantías” que fue impulsada por sus parlamentarios en el Legislativo desde noviembre del año pasado.

“En México hemos tenido la iniciativa de proyectar una ley de garantías a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de sectores sociales, a exautoridades, sin embargo este proyecto de ley original ha sido totalmente cambiado. No tengo las últimas modificaciones aprobadas del Senado”, reveló el fin de semana pasado, el propio Morales a la radio cocalera Kawsachun Coca.

Bajo esa batuta, el pasado viernes, los dos tercios del MAS en el Senado aprobaron el denominado “Proyecto de Ley de garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Constitucionales”. La presidenta del Senado advirtió esa fecha que si el Órgano Ejecutivo se rehúsa a promulgar la ley, ella misma lo hará como presidenta de la Asamblea.

En esa línea, el diputado, Manuel Mamani (MAS) aseguró desde Cochabamba, que esta semana este proyecto de ley será tratado en la Cámara Baja.

“Nosotros la vamos a aprobar esta semana, seguramente el día martes, porque es necesaria, hay muchas persecuciones. Por esta razón se la aprobará y se esperará los 10 días que se establece para que la promulgue la compañera Añez, de todas maneras, si no la promulga nosotros en el congreso vamos a promulgar esta ley que corresponde”, aseguró según reporte de ANF.

CHOQUE: “MORALES

AÚN ES PRESIDENTE”

Otro de los hechos que demuestran la participación directa de Morales en la línea del MAS en el Legislativo, es la postura del presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, quien de forma reiterativa dijo que mientras la Asamblea Legislativa no trate ni de lectura a la carta de renuncia Evo Morales, este continúa como Presidente de Bolivia.

Sin embargo, la postura de Choque no es propia, dado que Morales en reiteradas oportunidades dijo ante los medios internacionales lo mismo. Así también lo reiteró el pasado fin de semana.

“Mientras mi renuncia no sea aceptada ni rechazada sigo siendo presidente, jurídicamente, aunque no esté en Bolivia, no estén mis Fuerzas Armadas y mi Policía”, afirmó Morales en la radio cocalera.

La misma versión es manejada por la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, afín al MAS, organización que la pasada semana reiteró la postura.

“MILICIAS ARMADAS”

Otro hecho que, sin duda, logró la atención nacional e internacional fueron las declaraciones de Evo Morales, quien desde la Argentina, reveló su intención, no solo de volver al país, sino de organizar milicias (guerrillas) así como en Venezuela, para confrontar violentamente a bolivianos con bolivianos.

Morales en contacto con la radio cocalera dijo que “si de acá a poco tiempo, no sé si volvería o alguien vuelva, hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo”.

A pesar que algunos legisladores salieron a los medios a decir que no estaban de acuerdo con la postura de Morales, siguiendo la línea de su líder, las organizaciones de cocaleros del Chapare de Cochabamba, ayer, ratificaron los anuncios de movilizaciones para convulsionar el país. Incluso le dieron 10 días de plazo a la presidenta Jeanine Añez para que deje el Palacio de Gobierno.

JUSTIFICACIONES

Las declaraciones de Evo Morales son constantemente justificadas y explicadas por sus allegados. Por ejemplo, el excanciller, David Choquehuanca, y potencial candidato presidencial aseguró que esas declaraciones son parte de la libertad de expresión y deben respetarse.

“Lo que dijo (Evo Morales) está dentro de la libertad de expresión, aunque no sea de nuestro agrado, está dentro de la libertad de expresión. Yo defiendo la libertad de expresión, no hay que perseguir ni encarcelar la libertad de expresión, es más; hay que apoyar la libertad de expresión”, afirmó.

MEDIÁTICO

A diario, desde que Morales renunció a la Presidencia de Bolivia y dejó el país para asilarse en México y tres semanas después en la Argentina, el exmandatario y su entorno desde el vecino país y los parlamentarios masistas además de sus organizaciones sociales, realizan una intensa tarea para que, a diario, en especial, los medios de comunicación bolivianos, hablen de él, lo publiquen en las principales portadas de los periódicos con grandes titulares y su imagen esté siempre presente en los noticieros de televisión.

Asimismo, el manejo de su imagen en las redes sociales, no perdió su intensidad. Sus páginas en Twitter y Facebook, especialmente son nutridas a diario con mensajes, fotos e imágenes de Morales para mostrar su vigencia.

El léxico más empleado por Morales, siempre es relativo a la confrontación. Después de su renuncia hasta las últimas declaraciones suyas dan cuenta de ello: “Si de acá, a poco tiempo, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo”.

El Diario / La Paz